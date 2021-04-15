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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук объяснил свои слова о готовности убивать россиян
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Кравчук объяснил свои слова о готовности убивать россиян

Глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук объяснил свое резонансное высказывание о готовности стрелять по россиянам

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое громкое высказывание о готовности убивать россиян в случае масштабной военной агрессии со стороны РФ. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук объяснил свои слова о готовности убивать россиян

Леонид Кравчук

По его словам, он не жалеет о сказанном, так как именно такое мнение у миллионов украинцев. Он отметил, что в такое тяжелое время каждый должен быть защитником, гражданином и патриотом. Кравчук привел в пример Швейцарию, где оружие есть в каждой семье и его нужно использовать для защиты своего народа и своей страны.

Первый президент также подчеркнул, что немного преувеличил свои личные возможности из-за своего возраста (Кравчуку 87 лет). Он отметил, что силы для защиты Украины у него еще есть, и каждый украинец должен стать на защиту своей земли, чтобы выдворить всех врагов. 

Также глава украинской делегации утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли он стрелять, если увидит десант с российскими флагами возле своего дома.

Справка: Леонид Кравчук был назначен главой украинской делегации в минской ТКГ в июле 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на временно оккупированных территориях в марте 2014 года после полной демилитаризации региона. 

До Кравчука главой украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма, который занимал эту должность с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. 

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9312-nemnogo-preuvelichil-kravchuk-obyasnil-svoi-slova-o-gotovnosti-strelyat-po-rossiyanam
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