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Косово и Сербия договорились о нормализации отношении

Европейцы усадили за стол переговоров враждующие стороны

сегодня, 14:00
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Автор:

Константин Куликов

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии согласовали соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на твит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Косово и Сербия договорились о нормализации отношении

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"Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои обязательства оперативно и добросовестно", — сообщил Жозеп Боррель.


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Первым шагом процесса нормализации отношений должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.

Напомним, что Сербия не признает отделения Косово и провозглашение им независимости. Камнем преткновения между странами является статус и положение сербского меньшинства в преимущественно албанском Косово. Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. В свою очередь, Северная часть Косова, населённая преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

Тем временем, КНДР запустила ракету сторону Японии. А в Украине сразу три министра написали заявления об увольнении — что это может означать, рассказали "Комментариям" эксперты

Кроме того, эксперты прокомментировали неожиданный визит Владимира Путина в Мариуполь — раньше российский диктатор побаивался так близко приближаться к линии фронта.

"Это сугубо пропагандистская акция, – считает Владимир Фесенко. – Надо же было как-то отметить годовщину аннексии Крыма. В Кремле решили вновь показать живого Путина, который как бы всё контролирует, да еще и якобы посещает новые аннексированные территории. А то даже в России начали задаваться вопросом: как же так, Зеленский регулярно ездит и в прифронтовые регионы, и даже на передовую, а Путин ни разу не посетил регионы, захваченные российской армией? Надо было исправить этот пропагандистский недочет, а заодно показать (в случае с Мариуполем), что Россия якобы восстанавливает город, который сама же и разрушила". 



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