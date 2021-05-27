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"Комедия" на переговорах по Донбассу: в чем Кравчук упрекнул Россию

Экс-президент Украины считает, что в Кремле не поддерживают идею прекратить обстрелы на Донбассе

сегодня, 13:40
Автор:

Вечканова Елена

Шквал критики со стороны украинских политиков и дипломатов обрушился в сторону России после того, как были проведены переговоры советников "нормандской четверки" насчет Донбасса. По информации руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, РФ делают все возможное, дабы затянуть войну на Донбассе, сообщает "Сегодня".

"Комедия" на переговорах по Донбассу: в чем Кравчук упрекнул Россию

Кравчук говорит, что Россия "ломает комедию" насчет Донбасса. Фото из открытых источников

Любые решения, которые могли бы помочь остановить бесконтрольные обстрелы украинских позиций боевиками ОРДЛО, так или иначе блокируются российской стороной, говорит политик. При этом Украина постоянно настаивает на необходимости прекращения огня. Позицию украинцев поддерживает и миссия ОБСЕ.

По словам Леонида Кравчука, россияне постоянно устраивают "комедию", пытаясь втянуть в "нормандский" процесс представителей непризнанных республик. Однако украинские власти продолжают настаивать, что именно РФ является непосредственной стороной конфликта, поэтому вести переговоры с "марионетками Кремля" не представляется возможным.

Кравчук подчеркивает, что, судя по всему, Россия попросту не заинтересована в скором разрешении военного конфликта на востоке Украина. Потому любые вопросы, которые могут этом помочь, и блокируются официальной Москвой.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению экспертов, встреча представителей "нормандского формата" не дала никаких конкретных результатов. Каким образом Кремль пытается укрепить свои позиции в переговорах насчет Донбасса, объяснила соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о причинах, по которых представители отечественной делегации в Трехсторонней контактной группе окончательно поставили крест на проведении переговоров по теме Донбасса на территории Беларуси. Детали решения озвучил Леонид Кравчук.


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Источник: https://t.me/Segodnya_life/29216
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