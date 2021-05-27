Встреча советников в «Нормандском формате»: как будет развиваться ситуация на Донбассе

Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" 26 мая закончилась безрезультатно. Об этом сообщили спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович и Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Почему ситуация складывается именно так – и чего ожидать дальше? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Война в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"России выгодно поддерживать конфликт низкой интенсивности с постоянной угрозой его эскалации"

Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская напоминает, что признанной основой для урегулирования ситуации на Донбассе являются Минские соглашения. Их первый пункт — обеспечение прекращения огня — российской стороной не выполняется, что заводит переговорный процесс в тупик.

"России выгодно поддерживать конфликт низкой интенсивности с постоянной угрозой его эскалации. Накануне важных встреч в минском или нормандском форматах российские оккупационные войска ведут обстрелы наших позиций. Таким образом, Кремль "укрепляет" свои позиции на переговорах", — поясняет Людмила Долгоновская.

По ее мнению, важное значение будут иметь итоги встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, которая запланирована на 16 июня в Женеве.

"Администрация президента США в лице госсекретаря Энтони Блинкена во время его недавнего визита в Киев подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Но обеспечить ее восстановление может только последовательная жесткая позиция Запада, в основе которой — четкие перспективы членства Украины в ЕС и НАТО, санкции против страны-агрессора РФ, ее международная изоляция. Это война не двух стран, это война ценностей, — подчеркивает Людмила Долгоновская. — Любые уступки в этой плоскости похоронят не только Украину, но и всю западную цивилизацию".

"Сначала будет "война нервов""

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский подчеркивает, что позиция Кремля относительно войны на Донбассе и Украины в целом не меняется с декабря прошлого года.

"Франко-германский план "кластеров", в частности его интерпретация Дмитрием Козаком (замруководителя Администрации президента РФ, отвечает за политику Кремля по Украине, выступает в качестве советника Путина на переговорах в нормандском формате – прим. ред.), остается главной целью российской дипломатии и силового давления. Поскольку США не продемонстрировали желания прямо вмешаться и заявить свою позицию по этим "кластерам", Кремль будет только наращивать давление, в том числе военное, чтобы добиться от Украины публичного согласия на "особый статус", легализацию оккупационных войск в виде "народной милиции" и фиктивных выборов на оккупированных территориях", — прогнозирует Петр Бурковский.

Он акцентирует, что, как и в 2015 году, Путин не скрывает, что единственная альтернатива этому плану — настоящая война.

"Но сначала будет "война нервов": Кремль будет комбинировать угрозы силой и переговоры — то с США, то с Киевом, то с Берлином и Парижем, чтобы получить уступки без войны. Поэтому многое будет зависеть от способности Украины подготовиться к худшему сценарию и доказать своим союзникам, что страна готова к обороне", — резюмирует аналитик.

Ранее Кравчук рассказал, почему переговоры по Донбассу не могут проводиться в Минске.

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