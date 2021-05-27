Встреча советников в «Нормандском формате»: как будет развиваться ситуация на Донбассе

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Таисия Ерохина
Встреча советников глав государств "Нормандской
четверки" 26 мая закончилась безрезультатно. Об этом сообщили
спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович и Михаил Подоляк,
советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Почему ситуация складывается
именно так – и чего ожидать дальше? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с
экспертами.
Война в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница
Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская напоминает, что
признанной основой для урегулирования ситуации на Донбассе являются Минские
соглашения. Их первый пункт — обеспечение прекращения огня — российской
стороной не выполняется, что заводит переговорный процесс в тупик.
"России выгодно поддерживать конфликт низкой
интенсивности с постоянной угрозой его эскалации. Накануне важных встреч в
минском или нормандском форматах российские оккупационные войска ведут обстрелы
наших позиций. Таким образом, Кремль
"укрепляет" свои позиции на переговорах", — поясняет Людмила Долгоновская.
По ее мнению, важное значение будут иметь
итоги встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина,
которая запланирована на 16 июня в Женеве.
"Администрация президента США в лице госсекретаря
Энтони Блинкена во время его недавнего визита в Киев подтвердила поддержку
суверенитета и территориальной целостности Украины. Но обеспечить ее
восстановление может только последовательная жесткая позиция Запада, в основе
которой — четкие перспективы членства Украины в ЕС и НАТО, санкции против
страны-агрессора РФ, ее международная изоляция. Это война не двух стран, это
война ценностей, — подчеркивает Людмила Долгоновская. — Любые уступки в этой
плоскости похоронят не только Украину, но и всю западную цивилизацию".
Аналитик Фонда "Демократические
инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский подчеркивает, что позиция
Кремля относительно войны на Донбассе и Украины в целом не меняется с декабря
прошлого года.
"Франко-германский план "кластеров",
в частности его интерпретация Дмитрием Козаком (замруководителя Администрации президента РФ, отвечает за политику
Кремля по Украине, выступает в качестве советника Путина на переговорах в
нормандском формате – прим. ред.), остается главной целью российской
дипломатии и силового давления. Поскольку США не продемонстрировали желания
прямо вмешаться и заявить свою позицию по этим "кластерам", Кремль
будет только наращивать давление, в том числе военное, чтобы добиться от
Украины публичного согласия на "особый статус", легализацию
оккупационных войск в виде "народной милиции" и фиктивных выборов на
оккупированных территориях", — прогнозирует Петр Бурковский.
Он акцентирует, что, как и в 2015 году, Путин
не скрывает, что единственная альтернатива этому плану — настоящая война.
"Но сначала будет "война нервов":
Кремль будет комбинировать угрозы силой и переговоры — то с США, то с Киевом,
то с Берлином и Парижем, чтобы получить уступки без войны. Поэтому многое будет
зависеть от способности Украины подготовиться к худшему сценарию и доказать
своим союзникам, что страна готова к обороне", — резюмирует аналитик.
Ранее Кравчук рассказал, почему переговоры
по Донбассу не могут проводиться в Минске.
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