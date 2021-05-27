Почему переговоры по Донбассу не могут проводиться в Минске — Кравчук

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Вечканова Елена
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последних событий, связанных с Беларусью и политикой Лукашенко доказывают обостренное
влияние России на эту страну. Именно поэтому, по словам руководителя
отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Украина не может продолжать переговоры
насчет Донбасса в Минске. Заявление политика передает "Сегодня".
Кравчук заявил об отказе от переговоров в Минске. Фото: РИА Новости
Кравчук уверен,
что российские власти сейчас катастрофически влияют на политику в Беларуси. Это
чревато негативными последствиями для войны на Донбассе и других внутренне-украинских
процессов.
Также
экс-президент напомнил, что Украина отказалась от авиасообщений с Беларусью
из-за последних агрессивных действий непризнанного главы РБ Александра
Лукашенко. По мнению Леонида Кравчука, непризнанные миром белорусские власти действуют
в "лучших" диктаторских традициях.
Это, уверяет
политик, никак не может сочетаться с борьбой за мир и окончание войны на востоке
Украины. Именно поэтому отечественная делегация приступает к поискам новой
площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.
Сообщается, что
украинская сторона якобы будет сотрудничать в этом плане с другими
переговорщиками. Особое внимание уделят предложениям, которые озвучат
представители миссии ОБСЕ.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие прогнозы насчет развития военной ситуации на Донбассе уже этим летом делают украинские эксперты. В нашем материале вы узнаете, почему, по мнению полковника запаса Олега Жданова, Украину в ближайшем будущем ждут настоящие "качели" с затишьем и эскалацией.
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