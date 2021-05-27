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Главная Новости Политика внешняя политика Почему переговоры по Донбассу не могут проводиться в Минске — Кравчук
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Почему переговоры по Донбассу не могут проводиться в Минске — Кравчук

Украина отказывается от Беларуси и будет искать новую площадку для работы ТКГ по вопросам Донбасса

сегодня, 11:59
Автор:

Вечканова Елена

Большинство последних событий, связанных с Беларусью и политикой Лукашенко доказывают обостренное влияние России на эту страну. Именно поэтому, по словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Украина не может продолжать переговоры насчет Донбасса в Минске. Заявление политика передает "Сегодня".

Почему переговоры по Донбассу не могут проводиться в Минске — Кравчук

Кравчук заявил об отказе от переговоров в Минске. Фото: РИА Новости

Кравчук уверен, что российские власти сейчас катастрофически влияют на политику в Беларуси. Это чревато негативными последствиями для войны на Донбассе и других внутренне-украинских процессов.

Также экс-президент напомнил, что Украина отказалась от авиасообщений с Беларусью из-за последних агрессивных действий непризнанного главы РБ Александра Лукашенко. По мнению Леонида Кравчука, непризнанные миром белорусские власти действуют в "лучших" диктаторских традициях.

Это, уверяет политик, никак не может сочетаться с борьбой за мир и окончание войны на востоке Украины. Именно поэтому отечественная делегация приступает к поискам новой площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.

Сообщается, что украинская сторона якобы будет сотрудничать в этом плане с другими переговорщиками. Особое внимание уделят предложениям, которые озвучат представители миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы насчет развития военной ситуации на Донбассе уже этим летом делают украинские эксперты. В нашем материале вы узнаете, почему, по мнению полковника запаса Олега Жданова, Украину в ближайшем будущем ждут настоящие "качели" с затишьем и эскалацией.

Также на портале мы рассказывали, почему в России считают, что Украина перебрасывает свою ответственность за ситуацию в восточных регионах на Кремль. Больше подробностей — в нашей публикации.


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Источник: https://t.me/Segodnya_life/29215
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