Коломойский может быть осужден в Украине: "Ничего хорошего не светит"

Бывший министр финансов Украины, который занимался вопросам национализации Приватбанка Александр Данилюк прокомментировал задержание экс-первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко в аэропорту "Борисполь". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Данилюка, олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также весь бывший менеджмент ПриватБанка должны ответить за нанесение ущерба Украине.

Он отметил, что реальные действия властей в отношении олигархов по делу Привата начались только через четыре года после национализации банка. Данилюк сказал, что власть начала реально привлекать к ответственности тех, кто выводил деньги украинских вкладчиков из банка.

Экс-министр напомнил, что он лично занимался национализацией ПриватБанка, а также был инициатором процессов в суде за пределами Украины, добившись заморозки активов Коломойского во всем мире через решение суда в Лондоне.



Он сказал, что на территории Украины ситуация была пассивной из-за того, что генеральный прокурор, суды и соратники Коломойского постоянно блокировали все решения по делу.

Бывший министр отметил, что задержание Владимира Яценко, который хотел покинуть Украину позволяет говорить о том, что в Украине появилась перспектива реального осуждения Коломойского.

Он сказал, что Коломойский не выезжал из Украины из-за опасности ареста, которая исходит от американского правосудия, однако теперь, по словам Данилюк, в Украине Коломойскому также открываются не самые радужные перспективы.

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