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Главная Новости Политика внешняя политика Когда Украина вернет контроль над Донбассом — прогноз ТКГ
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Когда Украина вернет контроль над Донбассом — прогноз ТКГ

На десятки лет российская оккупация не затянется

сегодня, 18:40
Автор:

Вечканова Елена

Оккупированные территории Донецкой и Луганской могут вернуться под контроль Украины в любой момент в течение следующих десяти лет. К такому мнению склоняется один из членов украинской делегации ТКГ по вопросам войны в Донбассе Сергей Гармаш, о чем он и сказал в интервью каналу "Украина 24".

Когда Украина вернет контроль над Донбассом — прогноз ТКГ

В ТКГ считают, что российско-украинская война не затянется на десятки лет. Фото из открытых источников

Чиновник убежден, что в любом случае решения конфликта находится за Российской Федерацией. И хотя правительство нашего северного "соседа" стремится сделать все, чтобы "заморозить" военный конфликт, такая позиция Украине категорически не подходит. Именно поэтому и наши политики, и наша армия должны объединить усилия, чтобы продемонстрировать — Украина сильная, так что России следует отказаться от идеи захватить часть ее территории.

"Пока Россия не захочет выйти из Донбасса, сохранив лицо либо не сохранив его под давлением международных сил, — ключ к миру в руках России. Наша задача — просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти", — в частности отметил Сергей Гармаш.

Размышляя над тем, сколько подобное поведение Украины может продолжаться, чтобы вернуть себе контроль над временно оккупированными районами Донбасса, чиновник сделал прогноз на ближайшие десять лет. По его мнению, дольше Россия "цепляться" за украинские территории не будет, ведь это окажется и экономически, и геополитически невыгодно для нее.

"Думаю, что десятки лет это продолжаться не будет", — подытожил член украинской делегации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали позицию главы украинского представительства в ТКГ Леонида Кравчука насчет того, как будут развиваться дальнейшие деловые отношения Украины и России.

Также на портале можно узнать, что, по мнению Кравчука, следует сделать украинцам, чтобы избавиться России и ее влияния.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/8241-desyatki-let-dlitsya-ne-budet-v-tkg-sprognozirovali-kogda-ukraina-vernet-donbass
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comments

Обусуждения

Nedim Khalilov

сегодня, 19:26

"выход там, где вход"... конфликт в восточной части Украины, резонансные после-оккупационные события в Крыму и, как только начнутся процедуры де-оккупации Крыма, - конфликт в восточной части Украины иссякнет...

Дан

сегодня, 19:08

Пока в Украине будут у власти будут шовинистически настроенные нацисты, многонациональный Донбасс НИКОГДА не захочет стать обратно частью Украины.

Правдоруб

сегодня, 19:01

ЛЖИВЫЕ ТВАРИ!!! Да вы сами на этой войне деньги зарабатываете!!! А Украинские солдаты только умирают и калечатся не только физически но и психологически, возвращаясь спиваются... Студентов еще насильно загоняете на фронт! Конечно десятки лет не будет длиться, народ просто вымрет, не будет кому идти на фронт - вы же твари геноцид Украины устроили!!! Что бы вы своей злобой и ложью подавились!!! Вместо того что бы ввести миротворческие войска в дондас и взять всю границу под контроль вы и дальше продолжаете и дальше свой кровавый бизнес! Ничего оно вам еще сторицей вернется!

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