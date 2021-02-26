Кравчук рассказал, что нужно сделать, чтобы навсегда избавиться от России

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, что нужно сделать нашей стране для того, чтобы навсегда оторваться от влияния России. Он считает, что нашей стране необходимо вступление в ЕС и НАТО. Об этом Кравчук сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".

Фото: Liga.net

По его словам, для того, чтобы окончательно и безвозвратно оторваться от влияния России Украине необходимо вступление в НАТО и Европейский союз.

Он напомнил о документе, который одобрил еще президент России Борис Ельцин. В этом документе было сказано, что Украине остается в системе стратегических интересов России. С тех времен этот тезис не отменялся.

Кравчук сказал, что со стороны России постоянно звучали подобные высказывания. Он считает, что нашей стране необходим отрыв от РФ для того, чтобы реально стать членом Европейского союза и НАТО, а также получить статус особого партнёра Соединенных Штатов Америки.

Первый президент Украины подчеркнул, что все знают о том, что аппетиты россиян не заканчиваются только на нашей стране.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. Во время пребывания на этой должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который предусматривал проведение выборов в ОРДЛОУ в марте 2021 года и полную демилитаризацию региона.

До Кравчука украинскую делегацию дважды возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. В частности, Кучма поставил подпись под вторыми Минскими соглашениями.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Россия блокирует открытие пунктов пропуска на Донбассе.

Читайте также о войне офиса президента против Виталия Кличко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!