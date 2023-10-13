КНДР передала России вооружение для войны в Украине

Северная Корея в течение последних недель доставила в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами для войны в Украине, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщают "Комментарии".

Ким Чен Ын и Путин

По данным Вашингтона, транспортировка из северокорейского порта Раджин до российского порта Дунай в Приморском крае осуществлялась на судне под флагом РФ с 7 сентября по 1 октября.

Соединенные Штаты осуждают КНДР за поставки России "этого оснащения для военных", цитирует Кирби агентство AFP. По мнению Белого дома, лидер КНДР Ким Чен Ын, посетивший РФ в середине сентября, стремится получить современные российские технологии в области вооружений ради развития северокорейской ядерной программы.

Напомним, что после нападения ХАМАС еще одной возможной горячей точкой на планете, которая может появиться вскоре, называют Корейский полуостров. Здесь КНДР может атаковать Южную Корею.

А в Украине заговорили про оформление на планете "оси зла" — антизападного блока государств, которые обмениваются друг с другом развединформацией, технологиями, военной амуницией и координируют свои шаги. В нее входят Иран, Сирия, КНДР, Россия и, вероятно, Китай.

"Они обмениваются между собой разведданными, боеприпасами и технологиями. Они ведут слаженную работу, бросая коллективный вызов всему демократическому миру. Иранские дроны бьют по Украине, РФ перестроила свою спутниковую группировку под наблюдение над территорией Ближнего Востока, которая вероятно будет помогать их союзнику – Ирану", — заявляет Алексей Арестович.



Тем временем, Катар пригрозил лишить мир газа: причина.

А Эрдоган осудил ультиматум Израиля сектору Газу, назвав его "бойней". Ранее президент Турции провел переговоры с Путиным и возложил ответственность за конфликт на Ближнем Востоке на Израиль.