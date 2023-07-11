Климкин объяснил, как нужно "переводить Столтенберга"

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в своем телеграмм-канале объяснил, как следует понимать первые заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщают "Комментарии".

Павел Климкин

"Если переводить генсека НАТО Йенса Столтенберга с дипломатического на нормальный язык, то главный результат саммита для Украины отражает баланс внутри Альянса, — пишет экс-министр. — Для нас будет отдельный план, он не будет повторять План действий по членству, будет менее формализован и бюрократизирован. То есть более политический, и это очевидно, ведь наше членство в первую очередь не о вопросе достижения стандартов НАТО, а о коренном изменении геополитики. Впервые за многие и многие годы страна, не считавшаяся частью Запада, ею станет, да еще такая, которая до сих пор считается в РФ "неправильной Россией", а украинцы соответственно "неправильными россиянами"".

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— Политический характер этого нового плана, который еще предстоит создать, это большой плюс по сравнению с ПДЧ, но большой риск. Ведь его продолжительность и оценка выполнения будут зависеть не только от наших усилий, но и от геополитических раскладов и их оценки нашими союзниками, — отмечает Климкин. — К ним, конечно, будут относиться оценки угрозы со стороны российского режима, но и рассуждения, что и как с ним вообще в будущем делать. Ну и с достижением критериев членства мы должны быть "отличниками", ведь найдется кто-то, кто скажет, что мы еще "не доросли" до НАТО.

По мнению бывшего главы внешнеполитического ведомства, результат саммита, "не тот, какого бы нам хотелось, неожиданностей пока нет". Но этот результат, пишет экс-министр, "позволяет нам работать над движением вперед, а не ходить по кругу".

"К тому же Альянс не показал слабости по отношению к РФ, а продолжает играть в "кошки-мышки". И коготки Запада все ближе к мышке. Стратегия "тысячи порезов" продолжается, — завершает Павел Климкин. — На большее лидерство и солидарность Запада пока не хватает. Саммит в Вильнюсе не стал прорывом и не стал совсем провалом. Так его в истории и запомнят".

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