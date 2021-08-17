Какую тему нардепам хотят запретить обсуждать с представителями РФ

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Вечканова Елена
Украина полным
походом подготавливает почву для возвращения временно оккупированных территорий
Донбасса и аннексированного Крымского полуострова. Среди очередных наметок — намерение
внести запрет на обсуждение связанных с Крымом и ОРДЛО вопросов в присутствии
российских политических деятелей, информирует "РБК-Украина".
Украинским депутатам хотят запретить обсуждать с РФ Крым и Донбасс. Фото иллюстративное
Согласно проекту
закона, который хочет установить основы государственной политики так
называемого "переходного периода", народные депутаты могут понести
ответственность за распространение о подготовке к реинтеграции временно
оккупированных территорий.
Более того — политикам
хотят в целом ограничить коммуникацию с лицами, занимаемыми любые политические
должности в России. Подобный запрет хотят распространить не только на
украинских нардепов, но и на местных депутатов, а также сотрудников различных
органов местного самоуправления (областных, городских советов и т.п.).
Отметим, что с
подобной инициативой выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. По мнению руководителя
правительства, согласовывать вероятный диалог с российскими чиновниками следует
исключительно с разрешения президента Украины. Это, считает политик, может
помочь снизить риск опасности, которую агрессивная военная политика РФ несет
нашему государству.
Добавим, что документ
находится в Верховной Раде еще с понедельника, 9 августа. Сейчас его
рассматривают представители одного из профильных комитетов, проверяя на
возможные нарушения прав человека.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что Россия может попытаться использовать
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