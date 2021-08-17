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Главная Новости Политика внешняя политика Какую тему нардепам хотят запретить обсуждать с представителями РФ
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Какую тему нардепам хотят запретить обсуждать с представителями РФ

Политиков хотят ограничить в обсуждении вопросов, которые касаются реинтеграции оккупированных Россией регионов

сегодня, 12:31
Автор:

Вечканова Елена

Украина полным походом подготавливает почву для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крымского полуострова. Среди очередных наметок — намерение внести запрет на обсуждение связанных с Крымом и ОРДЛО вопросов в присутствии российских политических деятелей, информирует "РБК-Украина".

Какую тему нардепам хотят запретить обсуждать с представителями РФ

Украинским депутатам хотят запретить обсуждать с РФ Крым и Донбасс. Фото иллюстративное

Согласно проекту закона, который хочет установить основы государственной политики так называемого "переходного периода", народные депутаты могут понести ответственность за распространение о подготовке к реинтеграции временно оккупированных территорий.

Более того — политикам хотят в целом ограничить коммуникацию с лицами, занимаемыми любые политические должности в России. Подобный запрет хотят распространить не только на украинских нардепов, но и на местных депутатов, а также сотрудников различных органов местного самоуправления (областных, городских советов и т.п.).

Отметим, что с подобной инициативой выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. По мнению руководителя правительства, согласовывать вероятный диалог с российскими чиновниками следует исключительно с разрешения президента Украины. Это, считает политик, может помочь снизить риск опасности, которую агрессивная военная политика РФ несет нашему государству.

Добавим, что документ находится в Верховной Раде еще с понедельника, 9 августа. Сейчас его рассматривают представители одного из профильных комитетов, проверяя на возможные нарушения прав человека.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Россия может попытаться использовать афганский кейс для непосредственного влияния на будущее Украины. Как именно связана активность "Талибана" в Кабуле, Россия и события в украинском государстве, читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/razresheniya-prezidenta-nardepam-planiruyut-1629188905.html
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