Какую тему нардепам хотят запретить обсуждать с представителями РФ

Украина полным походом подготавливает почву для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крымского полуострова. Среди очередных наметок — намерение внести запрет на обсуждение связанных с Крымом и ОРДЛО вопросов в присутствии российских политических деятелей, информирует "РБК-Украина".



Украинским депутатам хотят запретить обсуждать с РФ Крым и Донбасс. Фото иллюстративное

Согласно проекту закона, который хочет установить основы государственной политики так называемого "переходного периода", народные депутаты могут понести ответственность за распространение о подготовке к реинтеграции временно оккупированных территорий.

Более того — политикам хотят в целом ограничить коммуникацию с лицами, занимаемыми любые политические должности в России. Подобный запрет хотят распространить не только на украинских нардепов, но и на местных депутатов, а также сотрудников различных органов местного самоуправления (областных, городских советов и т.п.).

Отметим, что с подобной инициативой выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. По мнению руководителя правительства, согласовывать вероятный диалог с российскими чиновниками следует исключительно с разрешения президента Украины. Это, считает политик, может помочь снизить риск опасности, которую агрессивная военная политика РФ несет нашему государству.

Добавим, что документ находится в Верховной Раде еще с понедельника, 9 августа. Сейчас его рассматривают представители одного из профильных комитетов, проверяя на возможные нарушения прав человека.

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