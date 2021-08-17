Ситуация в Афганистане: как РФ может использовать ее против Украины

Последние несколько суток мир внимательно наблюдает за непростой ситуацией, что сложилась на территории Афганистана. Представители "Талибана" пытаются захватить и удержать власть силовым способом. По мнению заместителя руководителя МИД Украины Евгения Енина, афганский кейс способен повлиять и на будущее Украины, сообщает "Украина 24".



РФ может использовать ситуацию в Афганистане против Украины. Фото: РИА Новости

Как объяснил чиновник, обострение военной ситуации в Афганистане не может не повлиять на общую геополитическую картину в Азии.

"Поскольку мир является достаточно глобализованым, это все будет иметь влияние непосредственно и на безопасностную и миграционную ситуацию в Украине", — подчеркнул Евгений Енин.

Помимо прочего представитель МИД отметил, что белорусские и российские власти на фоне подобных мировых событий уже не раз демонстрировали свое влияние и непосредственное участие в беспорядках этого направления. По словам Енина, эти две страны регулярно заинтересованы в том, чтобы большинство других государств пытались разобраться с внутренними (в том числе, мигрантами), а не внешними проблемами.

При этом Украина сейчас, на фоне ситуации в Афганистане, находится в весьма угрожающей ситуации, считает Евгений Енин. Чиновник говорит, что России может быть на руку приплыв мигрантов на территорию Украины, однако представители отечественной власти делают все, чтобы противостоять вызову северного соседа.

"Мы усиливаем координацию внутри государства, с нашими международными партнерами, чтобы минимизировать соответствующие риски", — сообщил Енин.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, "талибы" начали свое наступление на афганскую столицу — Кабул. Вскоре власти страны заявили о том, что готовы передать свои полномочия мирным путем, чтобы избежать лишних жертв и кровопролития.

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