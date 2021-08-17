Обращение Януковича: президент-беглец назвал главную ошибку Украины

Накануне Дня Независимости Украины из политического небытия вынырнул беглый президент Украины Виктор Янукович. Текст его "праздничного" обращения к соотечественникам был опубликован представителями российского пропагандистского ресурса "РИА Новости".



Виктор Янукович обратился к украинцам накануне Дня Независимости. Фото: РИА Новости

В своем выступлении Янукович акцентировал внимание на развитии Украины за года независимости, сделанных ошибках внутри и вне страны, а также отношениях с государствами-соседями, в первую очередь с Российской Федерацией.

По мнению экс-президента, за 30 лет независимости государства украинские власти принимали множество важных решений, среди которых были и не совсем, по мнению Виктора Януковича, правильные. При этом он говорит, что подобные действия характерны для всех государств, ведь на происходящее часто влияют обстоятельства, от которых нельзя просто отмахнуться.

"В первые годы существования как независимого государства Украина двигалась в парадигме процессов, характерных для большинства стран постсоветского пространства", — говорит бывший политик.

По его мнению, пока жители Украины осознавали, что делать с полученной от СССР свободой, экономика страны по-прежнему работала за счет т.н. "инерции" от связей с другими ранее "союзными" государствами. Самым главным партнером того времени Виктор Янукович, естественно, называет Россию, характеризуя её как "центральное связующее звено".

"Промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс", — характеризует период 90-х в Украине Янукович.

Также президент-беглец проанализировал высказывания первого главы независимой Украины Леонида Кравчука о главных ошибках, сделанных отечественной властью. По словам Виктора Януковича, считать доверие к России ошибочным — само по себе превратно. При этом экс-политик не отрицает того, что у Киева с Москвой нередко возникали разногласия в различных отраслях.

"Мы решали их путем переговоров, взаимных уступок", — тут же поясняет Янукович.

По мнению бывшего главы государства, самая главная ошибка Украины за годы независимости — прерывание добрососедских отношений с Российской Федерацией. Янукович уверен, что Россия постоянно правила взаимовыгодную внешнюю политику по отношению к нашему государству, однако влияние Запада на Киев якобы имело свои пагубные последствия.

Экс-президент также высказал мнению, что при его пребывании на посту главы государства украинцы жили намного лучше, чем в нынешнее время.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Украина собирается разыскивать Виктора Януковича и членов его семьи, бежавших из Украины, тесно сотрудничая с представителями Интерпола. Как хотят действовать, читайте в нашей публикации.

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