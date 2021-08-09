Какие вопросы Зеленский собирается обсудить с Байденом — МИД

В конце лета Украину ожидает важный геополитический шаг — встреча президента Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Как информирует "РБК-Украина", глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наконец-то рассказал, о чем собираются поговорить высокопоставленные политики.



Зеленский и Байден обсудят три блока вопросов. Коллаж: Радио Свобода

По словам главного украинского дипломата, следует ожидать, что все вопросы разделят на три основных блока. Каждый объединен одной темой — политикой, экономикой или безопасностью.

" Первое — это политический блок. У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также министр отметил, что безопасностные вопросы собираются обсудить на следующем "этапе". К нему отнесут, естественно, военное противостояние Украины с Россией, оккупацию Крыма и части Донбасса, а также варианты возвращения территорий под контроль официального Киева.

По словам Кулебы, у обеих сторон уже существует несколько "очень конкретных идей", которые касаются этой тематики.

Не менее важным дипломат считает и экономический блок вопросов. Среди прочего украинцы хотят услышать мнение президента Байдена насчет расширения количества американских инвестиций для Украины.

Кулеба отметил, что украинская сторона решительно настроена на улучшения партнерства с американскими бизнесменами. По заверениям министра, наши дипломаты уже подготовили несколько конкретных проектов, которые могли бы заинтересовать иностранных коллег.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, принятия каких важных решений можно ожидать по окончанию деловой встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что, по мнению бывшего главы украинского МИД, должен понять украинский президент перед встречей с американским лидером.

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