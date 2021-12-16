Какие сигналы Путин вместе со Си Цзиньпином послал Западу: анализ российско-китайских переговоров

Президенты Российской Федерации (РФ) Владимир Путин и Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели видео-беседу в среду, 15 декабря. Какие главные выводы можно сделать по ее итогам? Об этом в интервью порталу "Комментарии" поговорили с нашими экспертами.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Страшилки о якобы российско-американской сделке по Украине после переговоров Путина с Байденом, не соответствуют действительности

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк уверен:

"Судя по тому, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин (стратегическое сближение по всем направлениям) – и КАК они говорили (более чем дружественно), страшилки о якобы российско-американской сделке по Украине после переговоров Путина с Байденом , скорее всего, не соответствуют действительности. Американцы нас не "продали", а Россия продолжила укрепление отношений с Китаем. Тем самым демонстрируя, что не хочет нормализации отношений – с Западным миром в целом и США в частности. Если бы Путин и Байден о чем-то договорились, Россия столь откровенных реверансов в сторону Китая не делала бы".

Так что, с одной стороны, Украине можно выдохнуть, считает эксперт. С другой стороны – нам нужно и напрячься.

"Россия, похоже, реально готовит свою экономику к выходу из глобальной торговой сети. То, что россияне договариваются с китайцами переходить на некую независимую систему финансовых расчетов, говорит о том, что Путин страхуется на всякий случай. К примеру, на случай масштабных санкций, обещанных Западов в случае открытой агрессии РФ против Украины. Санкции постфактум, уже после нападения, тут вряд ли помогут. Помочь могли бы превентивные. Но Запад, похоже, на такой шаг не готов", – отмечает Анатолий Октисюк.

Он подчеркивает: Америке главное – стратегическая безопасность, стабильность. А в России исповедуют теорию хаоса. И в рамках этого формируют свой отдельный полюс вместе с КНР. И этот полюс бросает вызов Западному лагерю.

"Россия заинтересована именно в этом. Сигнал четкий и понятный", – резюмирует эксперт.

На наших глазах трансформируется геополитический миропорядок, система международной безопасности

Политолог Андрей Окара считает, что беседа российского и китайского лидера оказалась весьма красноречивой.

"Сперва Путин переговорил с Байденом, потом с европейскими лидерами, теперь – с Китаем. Если считывать эмоции по мимике, жестами, положению тела – было ощущение, что в разговорах с американским и европейскими лидерами Путину было дискомфортно. Чувствовалась некая внутренняя напряженность. По отношении к нему – тоже. А вот видео-переговоры Путина и Си Цзиньпина показали большую взаиморасположенность и удовлетворенность от общения", – отмечает политолог.

Знаковым он называет то, что Путин заявил о намерении посетить Олимпиаду-2022 в Пекине, дипломатический бойкот которой объявили США и ряд союзнических американцам стран.

"На наших глазах трансформируется геополитический миропорядок, система международной безопасности, – говорит Андрей Окара. – Явно прорисованы три больших центра – США, РФ и Китай. Каждый из них внимательно и напряженно следит, как бы два других не объединились против него".

По мнению политолога, сейчас большинство мировых процессов так или иначе исходят из необходимости учитывать китайский фактор.

"Это накладывает отпечаток и на отношение к российско-украинской войне, – подчеркивает Андрей Окара. – Германия и ЕС, так или иначе, становятся скрытыми союзниками РФ. И даже США вынуждены на это закрывать глаза (та же ситуация с ослаблением давления на "Северный поток-2"), потому им важно глобальное противостояние – с Китаем. В итоге Америка вынуждена потакать СП-2, чтобы не обидеть Германию и РФ (получающих от проекта и деньги, и усиление влияния). Чтобы лидеры ЕС и Россия не стали более лояльно относиться к Китаю. Путин всё это понимает. И играет на этом. Типа – мы с Западом не нашли взаимопонимания ни по одному из вопросов. Не хотите давать гарантии, что НАТО не будет расширяться на Восток, что даете сожрать Украину? Ну и фиг с вами – нам тогда с Китаем по пути".

Вот только важный нюанс в том, акцентирует эксперт, что для Китая Россия – такой себе младший брат. И подобное заигрывание с КНР может однажды больно ударить по самой РФ.

"На данный момент Россия превосходит Китай лишь по ядерному потенциалу. В остальном КНР опережает РФ. И пока Москва строит какие-то планы, как бы обыграть Запад с помощью своего заигрывания с Китаем, Пхеньян на это смотрит с улыбкой и хитрым китайским прищуром, – считает Андрей Окара. – Во многом знаковым будет 2024 года. Год выборов в РФ, Украине, США. Год, когда Китай заканчивает модернизацию армии. И она превращается в настолько серьезную и грозную силу с глобальными возможностями, что и РФ, и США, и всем остальным, думаю, придется сильно напрячься".

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