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Какие реформы в Литве назвали ключевыми для Украины

Больше всего внимания украинцам следует уделить борьбе с коррупцией, считает премьерка Литвы Ингрида Шимоните

сегодня, 14:08
Автор:

Вечканова Елена

Украина развивается и достигает новых вершин в различных сферах, дабы иметь возможность в скором времени стать участницей Евросоюза. По мнению премьер-министра Республики Литва Ингриды Шимоните, больше всего реформирования в Украине требуют противостояние коррупционерам, а также обеспечения верховенства права, сообщает "Слово и дело".

Какие реформы в Литве назвали ключевыми для Украины

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните о реформах в Украине. Фото из открытых источников

С таким заявлением политик выступила 8 июля во время Четвертой конференции, посвященной вопросам реформ в Украине.

Шимоните считает, что за последние несколько лет наша страна показала: мы можем начинать процесс реформации, а также активно его улучшать. Однако некоторые из нововведения все еще слишком "неустойчивые", по ее мнению. Как пример, литовская премьерка привела отмену обязательности декларирования в 2020 году, что произошло благодаря решению Конституционного суда.

По словам Ингриды Шимоните, если украинцы не улучшат систему противодействия коррупции или остановят прогресс в этом направлении, это может негативно сказаться на инвестициях из-за границы. При чем не только на привлечении новых, а и на удерживании уже существующих.

Также в список украинских реформ, которые поддерживает литовское государство, политик отметила открытие рынка земли, присоединение к европрограмме Green Deal и продолжение интеграции отечественного рынка газа с европейским.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие важные для Украины документы были подписаны во время поездки Владимира Зеленского и представителей Кабмина в Литву. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, чего украинские эксперты в целом ожидают от зарубежного визита украинской власти в Вильнюс и к чему стоит готовиться нашей стране.


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Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/07/08/novost/politika/premer-litvy-nazvala-klyuchevye-reformy-ukrainy
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