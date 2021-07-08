Какие реформы в Литве назвали ключевыми для Украины

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Вечканова Елена
Украина
развивается и достигает новых вершин в различных сферах, дабы иметь возможность
в скором времени стать участницей Евросоюза. По мнению премьер-министра
Республики Литва Ингриды Шимоните, больше всего реформирования в Украине требуют
противостояние коррупционерам, а также обеспечения верховенства права, сообщает
"Слово и дело".
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните о реформах в Украине. Фото из открытых источников
С таким
заявлением политик выступила 8 июля во время Четвертой конференции, посвященной
вопросам реформ в Украине.
Шимоните считает,
что за последние несколько лет наша страна показала: мы можем начинать процесс
реформации, а также активно его улучшать. Однако некоторые из нововведения все
еще слишком "неустойчивые", по ее мнению. Как пример, литовская премьерка
привела отмену обязательности декларирования в 2020 году, что произошло
благодаря решению Конституционного суда.
По словам Ингриды
Шимоните, если украинцы не улучшат систему противодействия коррупции или
остановят прогресс в этом направлении, это может негативно сказаться на
инвестициях из-за границы. При чем не только на привлечении новых, а и на
удерживании уже существующих.
Также в список украинских
реформ, которые поддерживает литовское государство, политик отметила открытие
рынка земли, присоединение к европрограмме Green Deal и продолжение интеграции отечественного рынка
газа с европейским.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие важные для Украины документы были подписаны во время поездки Владимира Зеленского и представителей Кабмина в Литву. Подробности — в нашем материале.
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