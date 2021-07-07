Поездка Зеленского в Литву: какие важные для Украины документы были подписаны

Президент Владимир Зеленский и представители украинского Кабмина находятся с рабочим визитом на территории Литвы. По информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Литва и Польша подписали с Украиной совместные документы, которые определяют важные вехи в дальнейшем развитии Люблинского треугольника, сообщает "УП".



В Люблинский треугольник входят Украина, Польша и Литва. Фото из открытых источников

Кулеба отметил, что подписи под декларациями и другими бумагами оставляли главы Министерств иностранных дел.

Одним из подписанных документов является декларация, подтверждающая совместное историческое наследие, а также поддерживающая общие ценности. Дмитрий Кулеба пояснил, что таким образом Украина отметила: с Литвой и Польшей у нас есть не только прошлое, но и будущее.

" И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства " , — подчеркнул украинский дипломат .

Также политики рассмотрели и утвердили дорожную карту развитию для Украины, Польши и Литвы. Одна из важных её составляющих — это борьба с различными гибридными угрозами. Также в ней прописаны и другие темы, к примеру — та же экономика.



Третьим важным документом, принятым "Люблинским треугольником", является план мер, которые будут принять для противодействия дезинформации. Главной причиной Кулеба назвал российскую пропаганду, с которой столкнулись не только украинцы, но и поляки с литовцами.

" Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать ", — отметил министр.

По его словам, наши политики и дипломаты будут не только нарабатывать новые способы противодействия фейковым "вбросам", но и делиться этой информацией с другими странами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чего от поездки Владимира Зеленского в Литву ожидают отечественные эксперты. Детали — в нашем материале.

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