Поездка Зеленского в Литву: какие важные для Украины документы были подписаны

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Вечканова Елена
Президент
Владимир Зеленский и представители украинского Кабмина находятся с рабочим
визитом на территории Литвы. По информации министра иностранных дел Дмитрия
Кулебы, Литва и Польша подписали с Украиной совместные документы, которые
определяют важные вехи в дальнейшем развитии Люблинского треугольника, сообщает
"УП".
В Люблинский треугольник входят Украина, Польша и Литва. Фото из открытых источников
Кулеба отметил,
что подписи под декларациями и другими бумагами оставляли главы Министерств
иностранных дел.
Одним из
подписанных документов является декларация, подтверждающая совместное историческое
наследие, а также поддерживающая общие ценности. Дмитрий Кулеба пояснил, что
таким образом Украина отметила: с Литвой и Польшей у нас есть не только
прошлое, но и будущее.
Также политики
рассмотрели и утвердили дорожную карту развитию для Украины, Польши и Литвы.
Одна из важных её составляющих — это борьба с различными гибридными угрозами.
Также в ней прописаны и другие темы, к примеру — та же экономика.
Третьим важным
документом, принятым "Люблинским треугольником", является план мер, которые
будут принять для противодействия дезинформации. Главной причиной Кулеба назвал
российскую пропаганду, с которой столкнулись не только украинцы, но и поляки с
литовцами.
По его словам,
наши политики и дипломаты будут не только нарабатывать новые способы
противодействия фейковым "вбросам", но и делиться этой информацией с другими
странами.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, чего от поездки Владимира Зеленского в Литву ожидают отечественные эксперты. Детали — в нашем материале.
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