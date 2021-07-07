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Поездка Зеленского в Литву: какие важные для Украины документы были подписаны

Страны Люблинского треугольника — Украина, Литва и Польша — поддержали декларации насчет сотрудничества и членства в НАТО

сегодня, 14:25
Автор:

Вечканова Елена

Президент Владимир Зеленский и представители украинского Кабмина находятся с рабочим визитом на территории Литвы. По информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Литва и Польша подписали с Украиной совместные документы, которые определяют важные вехи в дальнейшем развитии Люблинского треугольника, сообщает "УП".

Поездка Зеленского в Литву: какие важные для Украины документы были подписаны

В Люблинский треугольник входят Украина, Польша и Литва. Фото из открытых источников

Кулеба отметил, что подписи под декларациями и другими бумагами оставляли главы Министерств иностранных дел.

Одним из подписанных документов является декларация, подтверждающая совместное историческое наследие, а также поддерживающая общие ценности. Дмитрий Кулеба пояснил, что таким образом Украина отметила: с Литвой и Польшей у нас есть не только прошлое, но и будущее.

"И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", — подчеркнул украинский дипломат.

Также политики рассмотрели и утвердили дорожную карту развитию для Украины, Польши и Литвы. Одна из важных её составляющих — это борьба с различными гибридными угрозами. Также в ней прописаны и другие темы, к примеру — та же экономика.

Третьим важным документом, принятым "Люблинским треугольником", является план мер, которые будут принять для противодействия дезинформации. Главной причиной Кулеба назвал российскую пропаганду, с которой столкнулись не только украинцы, но и поляки с литовцами.

"Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать", — отметил министр.

По его словам, наши политики и дипломаты будут не только нарабатывать новые способы противодействия фейковым "вбросам", но и делиться этой информацией с другими странами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чего от поездки Владимира Зеленского в Литву ожидают отечественные эксперты. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какой прогноз насчет вступления Украины в Евросоюз недавно озвучивал литовский президент.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/7/7299685/index.amp
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