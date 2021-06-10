Какая страна Европейского Союза раскритиковала решение США снять санкции с "Северного потока-2"

Польша не поддерживает решения США снять санкции с российского "Северного потока-2" (СП-2). Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает Newsweek.

Матеуш Mоравецкий. Фото: Reuters

По мнению политика, Германия, продвигая газопровод в рамках европейского содружества, преследует собственные интересы, а не всех членов Евросоюза.

"Германия — это не Европейский Союз. Она имеет собственные интересы, которые частично совпадают с российскими. Но это не может совпадать с трансатлантическими интересами", — сказал Моравецкий.

Польский премьер считает, что после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". Таким образом РФ может использовать свой новый проект как оружие против Украины и Беларуси.

"Ничто не остановит Россию в продвижении вглубь Украины, поскольку ее газотранспортная система — я имею ввиду украинский участок — вскоре после завершения и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" станет лишней", — отметил Матеуш Моравецкий.

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Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения эксперты насчет окончания строительных работ на первой нитке СП-2. Детали ищите в нашем материале.

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