Какая страна Европейского Союза раскритиковала решение США снять санкции с "Северного потока-2"

BTC/USD
36649.68
ETH/USD
2472.82
LTC/USD
165.60
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Польша не поддерживает решения США снять санкции с российского "Северного потока-2" (СП-2). Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает Newsweek.
Матеуш Mоравецкий. Фото: Reuters
По мнению политика, Германия, продвигая газопровод в рамках европейского содружества, преследует собственные интересы, а не всех членов Евросоюза.
Польский премьер считает, что после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". Таким образом РФ может использовать свой новый проект как оружие против Украины и Беларуси.
Отметим, специалисты предположили, чем Запад может подсластить Украине горькую пилюлю запуска СП-2 (ведь это, судя по всему, дело уже решённое). Также журналисты узнали, какие действия следует предпринять Украине в такой ситуации. Подробнее об этом узнавайте из нашей статьи.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения эксперты насчет окончания строительных работ на первой нитке СП-2. Детали ищите в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, с каким заявлением насчет российского газопровода недавно выступил 45-й президент США Дональд Трамп.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости