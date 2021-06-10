logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Какая страна Европейского Союза раскритиковала решение США снять санкции с "Северного потока-2"
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая страна Европейского Союза раскритиковала решение США снять санкции с "Северного потока-2"

Снятие санкций помогает России накапливать средства на военное развитие и агрессивную политику

сегодня, 15:51
Автор:

Данило Матюха

Польша не поддерживает решения США снять санкции с российского "Северного потока-2" (СП-2). Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает Newsweek.

Какая страна Европейского Союза раскритиковала решение США снять санкции с "Северного потока-2"

Матеуш Mоравецкий. Фото: Reuters

По мнению политика, Германия, продвигая газопровод в рамках европейского содружества, преследует собственные интересы, а не всех членов Евросоюза.

"Германия — это не Европейский Союз. Она имеет собственные интересы, которые частично совпадают с российскими. Но это не может совпадать с трансатлантическими интересами", — сказал Моравецкий.

Польский премьер считает, что после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". Таким образом РФ может использовать свой новый проект как оружие против Украины и Беларуси.

"Ничто не остановит Россию в продвижении вглубь Украины, поскольку ее газотранспортная система — я имею ввиду украинский участок — вскоре после завершения и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" станет лишней", — отметил Матеуш Моравецкий.

Отметим, специалисты предположили, чем Запад может подсластить Украине горькую пилюлю запуска СП-2 (ведь это, судя по всему, дело уже решённое). Также журналисты узнали, какие действия следует предпринять Украине в такой ситуации. Подробнее об этом узнавайте из нашей статьи.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения эксперты насчет окончания строительных работ на первой нитке СП-2. Детали ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, с каким заявлением насчет российского газопровода недавно выступил 45-й президент США Дональд Трамп.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newsweek.com/exclusive-polish-prime-minister-morawiecki-threats-posed-russia-china-big-tech-1598823
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ