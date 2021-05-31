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Главная Новости Политика внешняя политика Какая европейская страна объявила Шария персоной нон грата
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Какая европейская страна объявила Шария персоной нон грата

Литва лишила статуса политического беженца украинского политика и блогера Анатолия Шария

сегодня, 18:42
Автор:

Данило Матюха

Литва аннулировала все документы и в том числе предоставленный в 2012 году статус политического беженца скандально известному пророссийскому журналисту и лидеру политической силы "Партия Шария" Анатолию Шарию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Какая европейская страна объявила Шария персоной нон грата

Анатолий Шарий - фото из открытых источников

По словам журналистов, решение объявить украинского политика персоной нон грата было принято еще 10 мая 2021 года. В связи с этим Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских контор в стране для своей защиты. Юристы сделали все необходимые запросы для рассмотрения дела и констатировали, что успешное обжалование этого решения — маловероятно.

Также журналисты отмечают, что еще в начале марта 2021 года, подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий, был внесен в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о возможности экстрадиции Анатолия Шария из Испании в Украину. Экспертное мнение о противостоянии украинской власти и политблогера можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, как украинский генерал разоблачил Шария как распространителя российской пропаганды.

Добавим, что политический проект "Партия Шария" может оказаться под запретом в Украине. По крайней мере, именно этого будут требовать юристы Министерства юстиции в Окружном административном суде Киева. Известно, что, как сама партия, так и популярный политический блоггер Анатолий Шарий, которого политсила позиционирует своим лидером, неоднократно были замечены в нарушении законов Украины. Как документальную основу иска, в Минюсте собираются использовать ЗУ "О политических партиях в Украине", а именно статью 21. Реакцию экспертов и соцсетей можете узнать в нашем материале.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-obyavila-shariya-personoy-non-grata-1622472414.html
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