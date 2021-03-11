Минюст хочет запретить «Партию Шария»: чем обернется противостояние

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Вечканова Елена
Скандально
известная политическая сила "Партия Шария" может оказаться в Украине под
запретом. По крайней мере, именно этого будут добиваться юристы Министерства юстиции
в Окружном административном суде Киева, сообщил министр Денис Малюська. Общество
уже неоднозначно реагирует на подобные новости, так что "Комментарии"
обратились за объяснениями к экспертам.
Минюст хочет запретить "Партию Шария". Фото из открытых источников
По словам чиновника,
как сама партия, так и популярный политический блогер Анатолий Шарий, которого
политсила позиционирует как своего лидера, не один раз были замечены в
нарушении законов Украины. Как документальную основу иска, в Минюсте собираются использовать ЗУ
"О политических партиях в Украине", а именно статью 21.
Разумеется,
подобные громкие заявления не прошли незамеченными самим Анатолием Шарием. Блогер
в своем обращении порекомендовал главе Минюста прочитать Конституцию и напомнил,
что ранее все тот же Малюська утверждал, якобы партию запретить не могут —
отсутствуют основания.
Экспертная
позиция по данному вопросу весьма неоднозначна. Как отмечает руководитель
Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко, рассуждать
о деле без ознакомления с ним, не совсем правильно.
По мнению Михаила Дяденко, тактика, избранная властью — давление на "Партию Шария" — ошибочна.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о возможности экстрадиции Анатолия Шария из Испании в Украину. Экспертное мнение о противостоянии украинской власти и политблогера можно узнать в нашем материале.
Также на портале найдется информация о том, как украинский генерал разоблачил Шария как распространителя российской пропаганды.
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