Минюст хочет запретить «Партию Шария»: чем обернется противостояние

Скандально известная политическая сила "Партия Шария" может оказаться в Украине под запретом. По крайней мере, именно этого будут добиваться юристы Министерства юстиции в Окружном административном суде Киева, сообщил министр Денис Малюська. Общество уже неоднозначно реагирует на подобные новости, так что "Комментарии" обратились за объяснениями к экспертам.



Минюст хочет запретить "Партию Шария". Фото из открытых источников

Детали ситуации

По словам чиновника, как сама партия, так и популярный политический блогер Анатолий Шарий, которого политсила позиционирует как своего лидера, не один раз были замечены в нарушении законов Украины. Как документальную основу иска, в Минюсте собираются использовать ЗУ "О политических партиях в Украине", а именно статью 21.

Разумеется, подобные громкие заявления не прошли незамеченными самим Анатолием Шарием. Блогер в своем обращении порекомендовал главе Минюста прочитать Конституцию и напомнил, что ранее все тот же Малюська утверждал, якобы партию запретить не могут — отсутствуют основания.

"Партию Шария Минюст всерьез решил запретить... из-за моих высказываний о "тупых свиньях из СБУ" и критики деятельности УПА", — высказал предположение Шарий, комментируя же происходящее на личном аккаунте в Twitter .

Тактика власти ошибочна



Экспертная позиция по данному вопросу весьма неоднозначна. Как отмечает руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко, рассуждать о деле без ознакомления с ним, не совсем правильно.

"Без того подробного изучения аргументации, приведенной в основе иска, поданного Минюстом, сложно говорит о вероятности запрета "Партия Шария". В любом случае — это достаточно длительный процесс. В случае даже положительно для Минюста решения — буд у т апелляция, кассация. Процесс может затянуться, как минимум на полгода, а то и на годы" , — утверждает эксперт.

По мнению Михаила Дяденко, тактика, избранная властью — давление на "Партию Шария" — ошибочна.

"Это может привести к обратным последствиям : д ать своеобразные бонусы данной партии, привлечь к ней внимание, — поясняет эксперт. — Даже если Минюсту удастся в судебном порядке запретить партию, на парламентских выборах ничто не помешает ее участникам стать кандидатами в списках другого политпроекта, который, фактически, станет квази-партией Шария. В итоге это создаст для власти гораздо больше проблем, чем если бы она просто игнорировала присутствие в политической жизни и Шария, и его партии".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о возможности экстрадиции Анатолия Шария из Испании в Украину. Экспертное мнение о противостоянии украинской власти и политблогера можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, как украинский генерал разоблачил Шария как распространителя российской пропаганды.

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