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Как Зеленский оконфузился во время встречи с Байденом

Владимир Зеленский забыл пригласить президента США Джо Байдена в Украину

сегодня, 15:20
Автор:

Хмільовська Інна

Президент Владимир Зеленский забыл пригласить президента США Джо Байдена в Украину, когда тот выразил желание во время разговора. Об этом Зеленский сам признался, отвечая на вопрос журналистов о возможном ответном визите американского президента Джо Байдена в Украину, пишет "Новое время". 

Как Зеленский оконфузился во время встречи с Байденом

Зеленский в Конгрессе. Фото Іnstagram

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи. Надо было проговорить подробнее относительно визита президента Соединенных Штатов...", — сказал Зеленский. И добавил, что обсуждал его визит в Украину лично с Джо Байденом по телефону. И уверен, что он приедет. 

Украинский президент также сказал, что Байден неоднократно бывал в Украине и следующий его визит будет уже седьмой по счету.

В Вашингтоне 1 сентября состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это первые личные переговоры президентов Украины и США. Обсуждаемые лидерами Украины и Америки темы — это новации в стратегическом партнерстве. Также руководители двух государств уделили немало времени энергетической безопасности.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в Кремле возмутились заявлением Вашингтона и Киева, что "Северный поток-2" представляет для кого-то угрозу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден дал гарантии президенту Зеленскому по "Северному потоку-2". Американский президент обещает ввести санкции, если запуск проекта навредит энергетической безопасности Украины.

Также ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Северный поток-2" не имеет никакой перспективы. Спустя 30 лет трубопровод будет ценен только как груда металлолома.

Также читайте на "Комментариях" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выдающимся документ, который удалось обнародовать по итогам встречи президентов в Белом доме. Также главный дипломат Украины считает, что от саммита в Вашингтоне одинаково выиграла как украинская, так и американская сторона.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/vstrecha-zelenskogo-i-baydena-prezident-zabyl-priglasit-glavu-belogo-doma-v-ukrainu-50180825.html
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