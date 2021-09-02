"Это беспрецедентный документ": Кулеба раскрыл подробности договоренностей Байдена и Зеленского

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Кравцев Сергей
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал беспрецедентно сильным совместное заявление Украины и США по итогам визита главы украинского государства Владимира Зеленского в Вашингтон. Беседу Байдена и Зеленского Кулеба назвал откровенной и дружественной. Как передает издание "Комментарии", об этом главный украинский дипломат заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента Украины
Кулеба рассказал, что встреча затянулась практически в два раза. Изначально она должна была длиться час, включая разговор с глазу на глаз, а по факту затянулась дольше, чем на два часа.
Дипломат отметил, что ключевым вопросом, которому было уделено больше всего внимания, стала тема гарантий безопасности Украины. Это касалось и перспектив вступления Украины в НАТО, и волнений, которые связаны с запуском "Северного потока-2". Отдельно было уделено внимание теме безопасности в бассейне Черного моря.
Дмитрий Кулеба назвал визит президента Зеленского в США историческим и таковым, который тщательно подготавливала целая команда дипломатов. Результатом визита стало совместное заявление Украины и США, которым действительно можно гордиться. По мнению Кулебы, заявление, которое было обнародовано в Белом Доме – это подтверждение того, что украино-американские отношения теперь вышли на новый уровень. Еще Дмитрий Кулеба назвал визит Зеленского в США победным, ведь, как США, так и Украина остались довольны от встречи, достигнув своих целей.
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