Почему «Северный поток-2» спустя 30 лет превратится в груду метала: Евгений Киселев раскрыл секрет

Спустя 30 лет проект "Северный поток-2" станет абсолютно никому не нужным, потому что уже сейчас Европейский Союз заявил, что с 2050 года ЕС отказывается от сжигания нефти, газа, угля и полностью переходит на возобновляемые источники энергии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "Ukrlife.TV" заявил политический журналист и телеведущий Евгений Киселёв.

Северный поток-2. Фото: teknoblog.ru

Журналист отметил, как Гитлеру в 1938-м подарили Судеты, так Путину в 2021-м дарят "Северный поток-2". Евгений Киселёв считает, что на самом деле это "пиррова победа". Через два года в Евросоюзе начинают действовать правила, согласно которым появляется колоссальный налог на углеводороды, и русские это уже признают, потому что сначала им придется платить полтора миллиарда, а через несколько лет уже 10 миллиардов евро налогов на то, что они поставляют и продают, дополнительный налог на продажу углеводородного топлива.

Киселев подчеркнул, самое страшное для Москвы кроется в другом, а именно в том, что Евросоюз пообещал к 2050 году вообще отказаться от сжигания нефти, газа, угля и перейти на возобновляемые источники энергии.

"Это меньше, чем 30 лет, поэтому 2050-й год наступит очень скоро. Это практически возраст независимой Украины. И мне часто кажется, что 1991-й год был еще вчера", – прокомментировал Евгений Киселев.

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