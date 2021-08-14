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Почему «Северный поток-2» спустя 30 лет превратится в груду метала: Евгений Киселев раскрыл секрет

"Северный поток-2" нужен Европе только до 2050 года. Затем он превратится в груду металла

14 августа 2021, 16:25
Автор:

Кравцев Сергей

Спустя 30 лет проект "Северный поток-2" станет абсолютно никому не нужным, потому что уже сейчас Европейский Союз заявил, что с 2050 года ЕС отказывается от сжигания нефти, газа, угля и полностью переходит на возобновляемые источники энергии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "Ukrlife.TV" заявил политический журналист и телеведущий Евгений Киселёв.

Почему «Северный поток-2» спустя 30 лет превратится в груду метала: Евгений Киселев раскрыл секрет

Северный поток-2. Фото: teknoblog.ru

Журналист отметил, как Гитлеру в 1938-м подарили Судеты, так Путину в 2021-м дарят "Северный поток-2". Евгений Киселёв считает, что на самом деле это "пиррова победа". Через два года в Евросоюзе начинают действовать правила, согласно которым появляется колоссальный налог на углеводороды, и русские это уже признают, потому что сначала им придется платить полтора миллиарда, а через несколько лет уже 10 миллиардов евро налогов на то, что они поставляют и продают, дополнительный налог на продажу углеводородного топлива.

Киселев подчеркнул, самое страшное для Москвы кроется в другом, а именно в том, что Евросоюз пообещал к 2050 году вообще отказаться от сжигания нефти, газа, угля и перейти на возобновляемые источники энергии. 

"Это меньше, чем 30 лет, поэтому 2050-й год наступит очень скоро. Это практически возраст независимой Украины. И мне часто кажется, что 1991-й год был еще вчера", – прокомментировал Евгений Киселев.

Читайте также на портале "Комментарии" — если "Северный поток-2" запустят, это будет значить проигрыш Украины. Такое мнение в интервью нашему порталу высказал известный блогер и политический эксперт Павел Нусс.


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Источник: http://www.ukrlife.tv/video/politika/pirrova-pobeda-putina-risk-vtoroi-afganskoi-voiny-i-kolossalnoe-napriazhenie-v-rossii-kiselv
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comments

Обсуждения

Ігор

15 августа 2021, 12:22

А нам він це з якою метою каже? Щоб афроукраїнськи злидні раділи кому гірше буде колись і не сумували, над нездатністю мати свою комфортну, розвинену країну? Патріотично гадали користуватись монополією на "Трубу" ще 30 років, навіть не знали, що можна іншу збудувати. Тепер буде у старого Ріната та фаната православних сект старого Новинського метало-брухт. Весь світ щось та будує, навіть і на 30 років, а ми живемо і втрачаємо старе, радянське. "Потоки-1, 2" збудували, щоб зайвий раз примусити наших "патріотично"-корумпованих працювати, а ні паразитувати на чужому (використовувати чуже на задоволення свого нарцисового егоїзму).

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