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Как в Евросоюзе относятся к санкциям против Медведчука

ЕС давно возмущало тесное сотрудничество Медведчука и РФ, являющейся агрессором

сегодня, 12:58
Автор:

Вечканова Елена

Многие представители Европейского парламента "симпатизируют" введению санкций СНБО против лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Такое мнение обнародовала председатель Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон в разговоре с представителями издания DW.

Как в Евросоюзе относятся к санкциям против Медведчука

В Европарламенте "симпатизируют" санкциям против Медведчука. Фото из открытых источников

Немецкий политик утверждает, что в ЕС уже давно ведется тщательное наблюдение за действиями Медведчука. Особенно западных политиков удивляет то, насколько тесно бизнес нардепа и его семьи связан с Россией.

"Украине уже давно стоило в той или иной форме защищаться от этого. Поэтому для многих из нас эти санкции не были неожиданностью", — говорит фон Крамон.

Комментируя ситуацию по закрытию отдельных украинских телеканалов, которые связывают с Медведчуком, евродепутатка выражает лишь частичное согласие с таким решением. По ее мнению, в целом содержание принятого документа вполне верное — из-за постоянной дестабилизации ситуации в Украине благодаря громким заявлениям, которые транслировались этими СМИ.

Как в Евросоюзе относятся к санкциям против Медведчука - фото 2

Впрочем, немало вопросов в европейских провластных кругах вызывает сама процедура блокировки работы каналов. Как утверждает Виола фон Крамон, соответствующий президентский указ не вписывается в стандарты верховенства права.

"И на Западе, и в ЕС есть разные интерпретации свободы слова. Например, в Германии нормы работы СМИ более суровые, чем в США или Великобритании. Там фактически можно почти все. И свободу прессы ограничивают лишь в очень редких случаях. И поэтому нам, в ЕС, трудно дать единственный ответ на этот вопрос", — подчеркнула политик.

На вопрос о возможном введении аналогичных СНБО санкций против Медведчука со стороны ЕС, представитель Европарламента отвечает, что пока конкретное решение не принято. Как объясняет политик, уже сегодня ведутся дебаты и, по ее мнению, в будущем они только усилятся. При этом фон Крамон говорит, что "жесткая и четкая" позиция в этом вопросе от Евросоюза была бы весьма кстати. В то же время женщина надеется, что принятые санкции не спровоцируют Россию на еще большую агрессию на оккупированном Донбассе, ведь подобное развитие ситуации вполне возможно.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, каким образом санкции против Виктора Медведчука могут повлиять на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также на портале можно узнать, какие действия со стороны России следует ожидать после наложения СНБО санкций на Медведчука.


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Источник: https://www.dw.com/uk/yevrodeputatka-u-ies-ie-pevni-sympatii-do-sanktsii-shchodo-medvedchuka/a-56702900?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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