Как уменьшить количество паспортов РФ в ОРЛДО: Кулеба назвал условие

Количество жителей Донбасса, которые за время оккупации якобы получили российское гражданство, по-прежнему увеличивается. Как утверждает руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба, причина в том, что со стороны Запада не было достаточно жесткой санкционной политики по этому вопросу, сообщает "Радио Свобода".



Дмитрий Кулеба о паспортизации жителей ОРДЛО. Фото из открытых источников

По словам Кулебы, иностранные партнеры практически не реагировали на едва ли не насильственную российскую паспортизацию в ОРДЛО. Именно поэтому представители РФ, не почувствовав давления, продолжили свою политику.

Дмитрий Кулеба объясняет, что со своей стороны Украина не имеет возможности как-либо повлиять на "раздачу российского гражданства" жителям оккупированной территории. Однако, по его мнению, скоординированные действия западных стран могли бы приостановить подобное явление.

Сейчас же, говорит Кулеба, в так называемых "Л-ДНР" развернулся целый "паспортный конвейер". В будущем это может принести весьма негативные последствия, заметил чиновник.

Министр напомнил, что со стороны России постоянно звучат угрозы "прийти и защитить соотечественников". Таким способом, уверен Кулеба, у Путина могут попытаться оправдать любое активное военное действие против Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что точное количество жителей Луганской и Донецкой областей, получивших российские паспорта, неизвестно. Все дело в отличии статистических данных, которые приходят из ОРДЛО, и последующей проверки их Украиной. Однако, как утверждает вице-премьер Алексей Резников, не менее 400 тысяч жителей Донбасса таки получили российское гражданство. Почему же их паспорта могут носить исключительно формальный характер, узнайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали об инициативе узаконить на территории Украины двойное гражданство. Эксперты тщательно проанализировали все возможные риски подобного шага.



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