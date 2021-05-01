Как уменьшить количество паспортов РФ в ОРЛДО: Кулеба назвал условие

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Вечканова Елена
Количество
жителей Донбасса, которые за время оккупации якобы получили российское
гражданство, по-прежнему увеличивается. Как утверждает руководитель МИД Украины
Дмитрий Кулеба, причина в том, что со стороны Запада не было достаточно жесткой
санкционной политики по этому вопросу, сообщает "Радио Свобода".
Дмитрий Кулеба о паспортизации жителей ОРДЛО. Фото из открытых источников
По словам Кулебы,
иностранные партнеры практически не реагировали на едва ли не насильственную российскую
паспортизацию в ОРДЛО. Именно поэтому представители РФ, не почувствовав давления,
продолжили свою политику.
Дмитрий Кулеба объясняет,
что со своей стороны Украина не имеет возможности как-либо повлиять на "раздачу
российского гражданства" жителям оккупированной территории. Однако, по его
мнению, скоординированные действия западных стран могли бы приостановить
подобное явление.
Сейчас же,
говорит Кулеба, в так называемых "Л-ДНР" развернулся целый "паспортный конвейер".
В будущем это может принести весьма негативные последствия, заметил чиновник.
Министр напомнил,
что со стороны России постоянно звучат угрозы "прийти и защитить соотечественников".
Таким способом, уверен Кулеба, у Путина могут попытаться оправдать любое
активное военное действие против Украины.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что точное количество жителей Луганской и Донецкой областей, получивших российские паспорта, неизвестно. Все дело в отличии статистических данных, которые приходят из ОРДЛО, и последующей проверки их Украиной. Однако, как утверждает вице-премьер Алексей Резников, не менее 400 тысяч жителей Донбасса таки получили российское гражданство. Почему же их паспорта могут носить исключительно формальный характер, узнайте в нашем материале.
Также
на портале мы рассказывали об инициативе узаконить на территории Украины двойное
гражданство. Эксперты тщательно проанализировали все возможные риски подобного шага.
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