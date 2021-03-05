Двойное гражданство для украинцев: какие риски несет инициатива

Украинцы активно обсуждают подписание президентом Зеленским № 85/2021. Документ вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства". После подписания этого указа в Украине начались разговоры о введении двойного гражданства — прежде всего с европейскими странами. Разумеется, у подобной инициативы есть свой позитив и свои риски. "Комментарии" поинтересовались экспертной оценкой документа, дабы знать, кто может попасть под удар и почему.

Двойное гражданство несет определенные риски для Украины. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Двойное гражданство может быть подоплекой для создания "запасного аэродрома"

Политтехнолог, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль обращает внимание на то, что вопрос двойного гражданства — неоднозначен.

"В Украине даже шутят: если двойное гражданство запрещено, то тройное — нет. Между тем, тема серьезная, в том числе с точки зрения нацбезопасности. Если человек, который имеет гражданство другой страны, занимает высокую госдолжность в Украине, мы не застрахованы от слива информации, от шпионажа. Не знаем, кто работал с ним в другой стране. Спецслужбам всегда интересны люди, имеющие доступ к гостайне. А у нас лиц, имеющих двойное гражданство и занимающих высокие посты, предостаточно", — подчеркивает Катерина Коваль.

Она напоминает, каким шокирующим открытием в 2014 году стало обнаружение на территории нашей страны огромного количества засланных казачков из РФ, представителей их спецслужб, имеющих украинское гражданство.

"Ранее мы не уделяли должного внимания данному вопросу. Между тем, всё, что произошло в 2014-м (аннексия Крыма, оккупация части Донбасса) не могло произойти без определенного информационного слива, без влияния извне. Без маскирующихся под украинцев предателей", — отмечает эксперт.

В то же время Катерина Коваль считает, что получение украинцами, в том числе занимающими высокие государственные должности, гражданства других стран, в определенной мере спровоцировано внутренней политикой Украины.

"Если человеку комфортно жить в своей стране, если его всё устраивает, если он чувствует себя защищенным, его базовые потребности удовлетворены, ему нет смысла получать гражданство другой страны. Так что государство Украина должно создать комфортные условия для проживания. Ведь отток отсюда граждан, трудовая миграция спровоцированы, в том числе, некомфортными условиями для ведения бизнеса, для самореализации, для карьерного роста", — поясняет Катерина Коваль.

Еще один аспект — есть люди, которые ставят себе самоцелью заработать на коррупционных потоках. И они обустраивают с помощью второго гражданства "запасной аэродром", куда, в случае чего, можно оперативно переместиться.

"И тут тоже надо начинать с себя, — уверена эксперт. — Ведь это мы допускаем к власти таких людей, позволяем им становится членам Кабмина, кураторами коррупционных схем. Нужно искоренить возможность существования полигона коррупционных действий, а также убрать из нашей ментальности, что зарабатывать в Украине можно только с помощью коррупционных цепочек".

Подобные решения могут нести угрозу территориальной целостности страны

Адвокат Татьяна Матяш считает: всё идет к тому, что в Украине фактически узаконят двойное гражданство. Несмотря на прямой запрет его иметь (на данный момент).

"Да, многие чиновники могут лишиться должностей. Но мы можем получить и кучу граждан России, которых в любой момент придут "защищать" соседские войска. Такая же угроза — и на границе с Венгрией", — предупреждает Татьяна Матяш.

В то же время она отмечает, что пока есть лишь указания. И нужно дождаться законопроектов, которые потом тщательно анализировать.

"Хотя очень сомневаюсь, что законопроект, содержащий запрет на занятие должностей (при наличии двойного гражданства), пройдет Верховную Раду, — отмечает эксперт. — Потому что большинство нардепов не будут голосовать против себя".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о точке зрения главы МИД Дмитрия Кулебы насчет двойного гражданства украинцев со странами ЕС.

Также на портале можно узнать, сколько жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство.



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