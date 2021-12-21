Как "ультиматум" России может сыграть на руку Украине: что говорят эксперты

Может ли Украина вступить в НАТО и ЕС в ближайшие годы, фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" заявил, что в 2022 году Украина хочет получить от НАТО четкую временную перспективу присоединения к Альянсу. Заявление прозвучало на фоне ультиматума, выставленного Россией – о не расширении НАТО на Восток, не вхождении в Альянс Украины, Грузии, Молдовы, не расположении на их территориях инфраструктуры НАТО. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Украина на сегодняшний момент значительно ослабила свои внешнеполитические позиции

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда так комментирует происходящее:

"К сожалению, Зеленский живет в собственной политической и информационной реальности. И его заявления не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Проблема даже не в том, что российское военное давление на Украину и значительную часть Европы существенно уменьшает желание ряда стран НАТО поддерживать вступление Украины в Альянс. Суть в том, что сама Украина на сегодняшний момент, к сожалению, не готова к вступлению в Альянс".

И речь идет, по словам эксперта, не исключительно о военных компонентах.

"Зеленский делает такие громкие заявления на фоне решения Окружного административного суда Киева об отмене конкурса на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как говорится, умный поймет, в чем суть. Особенно если вспомнить, как настаивают наши западные партнеры на проведении данного конкурса. И как сопротивляется этому Офис Зеленского", – отмечает Евгений Магда.

По его мнению, мы видим попытку президента подменить какими-то громкими заявлениями, демонстрацией своей, как он говорил, "наглой дипломатии", достаточно слабые позиции Украины.

"Это и ухудшение отношений с Венгрией, и очевидные проблемы в отношениях с Беларусью, которые власть не хочет замечать. И стремительная потеря доверия к украинским властям со стороны международных партнеров. Украина на сегодняшний момент значительно ослабила свои внешнеполитические позиции по сравнению с ситуацией при президентстве Порошенко", – резюмирует Евгений Магда.

Дальнейшее молчание со стороны НАТО и ЕС будет выглядеть молчаливым принятием "ультиматума Кремля

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что Зеленский продолжает реализовывать обозначенный ранее курс на получение Украиной четкой перспективы европейской и евро-атлантической интеграции.

"В рамках этого курса Украина уже подписала декларации о поддержке евроинтеграции с рядом стран ЕС. Последней стала Словения (во время проведения в Брюсселе последнего саммита "Восточного партнерства"). Очевидно, что длительное время ЕС и НАТО предпочитали избегать предоставления конкретных обещаний Украине – как из-за внутренних причин, так и из-за угрозы эскалации со стороны России. Всё это время они ограничивались общими обещаниями, что Украина сможет присоединиться к ЕС и НАТО "после реформ", что, конечно же, соответствовало истине лишь частично. Но недавно ситуация поменялась", – отмечает эксперт.

По его мнению, предъявленный НАТО и США "ультиматум" России существенно меняет всё в международных отношениях.

"Требования России о выведении войск и вооружений из стран Восточной Европы, о непредоставлении членства в Альянсе Украине, Грузии, Молдове – это нарушение суверенитета не только названных стран, но и ряда членов НАТО и ЕС. Эти требования выходят за рамки дипломатии и выглядят совершенно неприемлемыми. И у Украины появился мощный аргумент в вопросах дальнейшей европейской и евро-атлантической интеграции, – подчеркивает Петр Олещук. – Ведь дальнейшее молчание со стороны НАТО и ЕС будет выглядеть молчаливым принятием "ультиматума Кремля". Отмалчиваться и отделываться общими фразами в дальнейшем будет сложнее. Тему угроз со стороны России могут использовать и во внутриполитической борьбе евро-атлантических стран. Потому вероятность того, что Украина сможет получить более конкретные обещания, возрастает. Ибо – так или иначе – "Западные партнеры" должны будут демонстрировать, что они не руководствуются шантажом со стороны Кремля".

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский рассказал, как нужно изменить внешнюю политику.

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