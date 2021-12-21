Избавиться от комплекса "страны третьего мира": Зеленский рассказал, как нужно изменить внешнюю политику

На конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Владимир Зеленский высказался о четырех показателях, необходимых для достижения внешнеполитических стремлений.

Конференция послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» фото Офиса президента

По его словам, Украина и весь мир живут в новой реальности, где глобальные изменения происходят ежедневно. Поэтому следует изменить стиль и философию внешней политики.

Для достижения целей одним из первых средств должна стать скорость — перспектива вступления Украины в Евросоюз в ближайшие годы. Президент подчеркнул, что Украина не может принять тезис о том, что вступление в ЕС возможно состоится через 30 лет, а в НАТО — через 50 лет. Такое настроение демотивирует политиков и народ.

"Мы хотим мирного урегулирования ситуации на Донбассе как можно скорее. Мы хотим вернуться Крым, добиться членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. Мы хотим получить ее в 2022 году.", — рассказал он.

Второй составляющей, которая необходима для достижения всего этого, является креативность, желание быстрого результата, что способствует поиску возможных вариантов. Третья вещь – это амбициозность идей, мнений, форматов. Украинцам нужно избавиться от негативного пессимистического мышления, избавиться от комплекса "страны третьего мира".

Четвертой составляющей, главной, является результат. По словам президента, он измеряется не количеством высказываний поддержки, а конкретными проектами, объектами, инвестициями. Экономический интерес укрепляет политическое партнерство меж странами. Президент анонсировал расширение зоны свободной торговли с ЕС, Турцией, Израилем, Канадой.

Как сообщал портал "Комментарии", слуги народа и их партнеры в Раде хотят вернуть мажоритарку.

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