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Израиль застыдил Россию: что произошло

МИД еврейского государства сделал заявление, в связи с официальным визитом представителей ХАМАС в Россию

26 октября 2023, 22:12
Автор:
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Константин Куликов
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МИД Израиля в ответ на визит ХАМАС в Россию, где их принимали на официальном уровне, пристыдил Россию. Об этом сообщают "Комментарии".

Израиль застыдил Россию: что произошло

Снимок со встречи Абу Марзука (на фото справа) со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым

"Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС. ХАМАС – террористическая организация, хуже чем ИГИЛ, — напомнили израильские дипломаты. - Руки высокопоставленных чиновников ХАМАСа запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, казнены и сожжены, и они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков".


Действия РФ по приглашению хамасовцев израильтяне назвали "непристойными".

- Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников Хамаса в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства террористов ХАМАСа, — заявили в МИДе Израиля.

Напомним, что Россия вместе с большинством арабских стран осудили жестокость ХАМАС, которые 7 октября убивали беззащитных израильтян, но ответственность за эту вспышку жестокости возложили также на Израиль и США. По мнению российского МИДа, они не давали на протяжении последних 70 лет реализовать решения ООН о создании в Палестине двух государств — еврейского и арабского.

В отличие от других стран, Россия не признавала ХАМАС террористической организаций. Статус террористической и запрещенной организации в РФ есть у "Талибана", но и это не мешало частым визитам талибов в Москву. Последний визит ХАМАС в РФ состоялся в марте 2023 года. ХАМАС поддерживает войну России против Украины.

Тем временем, Иран пригрозил США и Израилю "беспощадным пламенем". Министр иностранных дел Ирана сделал воинственное заявление на Генассамблее ООН.

Лавров назвал Россию жертвой: что сказал кремлевский дипломат. МИД РФ не видит перспектив для диалога с западными странами. 

А Лукашенко предупредил Венгрию о возможном "применении самого смертоносного оружия". Союзный России глава Белоруси осудил американские поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине.  



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