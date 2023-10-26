Израиль застыдил Россию: что произошло

МИД Израиля в ответ на визит ХАМАС в Россию, где их принимали на официальном уровне, пристыдил Россию. Об этом сообщают "Комментарии".

Снимок со встречи Абу Марзука (на фото справа) со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым

"Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС. ХАМАС – террористическая организация, хуже чем ИГИЛ, — напомнили израильские дипломаты. - Руки высокопоставленных чиновников ХАМАСа запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, казнены и сожжены, и они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков".

Действия РФ по приглашению хамасовцев израильтяне назвали "непристойными".

- Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников Хамаса в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства террористов ХАМАСа, — заявили в МИДе Израиля.

Напомним, что Россия вместе с большинством арабских стран осудили жестокость ХАМАС, которые 7 октября убивали беззащитных израильтян, но ответственность за эту вспышку жестокости возложили также на Израиль и США. По мнению российского МИДа, они не давали на протяжении последних 70 лет реализовать решения ООН о создании в Палестине двух государств — еврейского и арабского.

В отличие от других стран, Россия не признавала ХАМАС террористической организаций. Статус террористической и запрещенной организации в РФ есть у "Талибана", но и это не мешало частым визитам талибов в Москву. Последний визит ХАМАС в РФ состоялся в марте 2023 года. ХАМАС поддерживает войну России против Украины.



Тем временем, Иран пригрозил США и Израилю "беспощадным пламенем". Министр иностранных дел Ирана сделал воинственное заявление на Генассамблее ООН.

Лавров назвал Россию жертвой: что сказал кремлевский дипломат. МИД РФ не видит перспектив для диалога с западными странами.

А Лукашенко предупредил Венгрию о возможном "применении самого смертоносного оружия". Союзный России глава Белоруси осудил американские поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине.



