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Иран пригрозил США и Израилю "беспощадным пламенем"

Министр иностранных дел Ирана сделал воинственное заявление на Генассамблее ООН

26 октября 2023, 21:28 comments1642
Автор:
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Константин Куликов
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Глава МИД Ирана начал угрожать США, сделав воинственное заявление  в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщают "Комментарии".

Иран пригрозил США и Израилю "беспощадным пламенем"

Глава МИДа Ирана

"Скажу откровенно американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствует расширение войны в регионе. Но если геноцид в Газе продолжится, то это пламя не пощадит и их", — заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян на Генассамблее ООН.


Напомним, что США для поддержки Израиля направили в Восточное Средиземноморье два авианосца. По мнению экспертов, основная их задача быть сдерживающей силой для Ирана, который заявил о своей поддержке ХАМАС.

Отметим, что Иран официально не обладает ядерным оружием. Но, по мнению Израиля и США, иранцы делают усилия по его созданию. Для противодействия этому были введены санкции США, а Израиль проводил несколько спецопераций, в ходе которых уничтожал иранских ученых-ядерщиков. В то же время Иран обладает многочисленным парком дальнобойных ракет и беспилотников, в частности БПЛА "Шахед". Последние Иран предоставляет России  для атак против Украины. При поступлении в РФ они маркируются, как российские изделия "Герань-2".

Тем временем, в России призывают оккупантов "сносить" украинский город вместе с гражданскими. Россияне говорят, что украинцы сами виноваты, что до сих пор не сбежали из Авдеевки.

ХАМАС заявил о гибели заложников. Во время атаки на Израиль ХАМАС захватил две сотни заложников на юге еврейского государства.

А десятки нардепов массово подали заявление в полицию на Арестовича: в чем его обвиняют. Арестович обвиняется в ложном сообщении суда о совершении уголовного правонарушения.     



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Обсуждения

Ігор

26 октября 2023, 20:55

І який часовий проміжок ізраїльські терористи повинні продовжувати свій геноцид палестинських героїв, щоб іранські боягузи нарешті почали діяти?


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