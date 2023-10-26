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Лукашенко предупредил Венгрию о возможном "применении самого смертоносного оружия"

Союзный России глава Белоруси осудил американские поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине

26 октября 2023, 18:35 comments4808
Автор:
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Константин Куликов
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Во время встречи с главой венгерского МИДа Петером Сийярто во время его визита в Минск глава Белоруси Александр Лукашенко осудил поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко предупредил Венгрию о возможном "применении самого смертоносного оружия"

Лукашенко - союзник Путина

Представителей Венгрии союзник России припугнул усилением эскалации, которая может привести к "смертоносной войне".


"Мы все больше делаем шаги... к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия, — заявил Лукашенко. По его мнению, поставками ракет ATACMS американцы "осуществляют эскалацию в этой войне". С чем "Россия никогда не смириться", заявил глава Белоруси Лукашенко.

- Нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы мы снова оказались в горячем котле страшной смертоносной войны", — припугнул Лукашенко.

Напомним, что и лукашенковская Белорусь, и орбановская Венгрия настаивают на немедленных мирных переговорах между Украиной и Россией, без предварительных условий. Причем, обе страны настаивают, что Украина должна пойти на уступки, в том числе территориальные, чтобы эти переговоры были успешными.

Позиция Киева остается неизменной — переговоры возможны при восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года. Для достижения этой цели, путем изгнания оккупационных войск РФ, Украине необходимо увеличением поставок вооружений от ЕС и США. Эти поставки должны включать, в том числе и дальнобойные ракеты.

Тем временем, в НАТО призвали Россию вывести свои войска из страны-соседки Украины.

"Мы сторонники Союза": Лукашенко приветствовал главу МИДа Венгрии.

А выезд мужчин за границу могут официально узаконить.



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