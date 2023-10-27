Израиль предложил ХАМАС перемирие: озвучены условия

Израиль предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, предложение было отклонено, передает телеканал Al Arabiya. Об этом сообщают "Комментарии".

Израиль готов к перемирию, но на своих условиях

Как утверждают источники телеканала, ХАМАС потребовало длительного перемирия в качестве условия для ведения переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Власти Израиля также ответили отказом на такое требование о перемирии.

По данным СМИ, одним из условий освобождения захваченных заложников ХАМАС называет освобождение из израильских тюрем нескольких тысяч палестинцев.

В ходе нападения 7 октября на Израиль ХАМАС убил, по последним данным, 1400 израильтян, преимущественно гражданских лиц — женщин, детей и стариков. В частности, его жертвами стали 260 участников музыкального фестиваля, жители кибуца Кфар-Аза, израильтяне, которые двигались по трассам и которых расстреливали боевики. Также ХАМАС захватил, по приблизительным оценкам, 220 человек. Нескольких из них он уже освободил. О судьбе 50 боевики заявили, что они погибли в результате ответных авиаударов Израиля. Так ли это, на данный момент возможности проверить нет.

Тем временем, США нанесли удары по Сирии. В ответ на атаки американских баз со стороны проиранских военных формирований.

Боевики ХАМАС, находясь в Москве, поставили условие для освобождения заложников. Боевики утверждают, что им нужно время, чтобы найти всех людей, которых они похитили и увезли в Газу.

А союзник России поддержал создание нового государства. Глава Белоруси прокомментировал ближневосточный кризис, с которого "может начаться мировая война".

