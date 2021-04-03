США могут присоединиться к переговорам по Донбассу, – Резников

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма Алексей Резников допустил возможность присоединения США к переговорам по Донбассу в нормандском формате. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Военные Украины и США

По словам министра, Соединенные Штаты являются членом и одним из доноров ОБСЕ, а также одним из подписантов Будапештского меморандума. Он отметил, что участие США в переговорах по Донбассу вполне возможно, так как они имеют моральное и юридическое право на это. Резников сказал, что американцы могут начать работу в нормандском формате на уровне полов и координаторов в минской ТКГ.

Нормандский формат был создан в 2014 года в качестве переговорной площадки для мирного урегулирования войны на Востоке Украины. ленами нормандской четверки являются Украина, Франция, Германия и Россия, как страна-агрессор. Последний саммит нормандской четверки состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет в случае большой войны с Россией.

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