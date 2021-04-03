США могут присоединиться к переговорам по Донбассу, – Резников

BTC/USD
58575.52
ETH/USD
2071.50
LTC/USD
204.34
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма Алексей Резников допустил возможность присоединения США к переговорам по Донбассу в нормандском формате. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Военные Украины и США
По словам министра, Соединенные Штаты являются членом и одним из доноров ОБСЕ, а также одним из подписантов Будапештского меморандума. Он отметил, что участие США в переговорах по Донбассу вполне возможно, так как они имеют моральное и юридическое право на это. Резников сказал, что американцы могут начать работу в нормандском формате на уровне полов и координаторов в минской ТКГ.
Нормандский формат был создан в 2014 года в качестве переговорной площадки для мирного урегулирования войны на Востоке Украины. ленами нормандской четверки являются Украина, Франция, Германия и Россия, как страна-агрессор. Последний саммит нормандской четверки состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума".
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет в случае большой войны с Россией.
Читайте также о подорожании продуктов в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости