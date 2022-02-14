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Зеленский ждет визита Байдена в Украину в ближайшие дни

Президент Украины убежден, что приезд Джо Байдена в Киев в ближайшие дни стал бы очень важным для стабилизации ситуации

сегодня, 07:47
Автор:

Кравцев Сергей
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На фоне информации о том, что Россия в ближайшие дни готовит вторжение в Украину президент Владимир Зеленский обратился к главе Белого Дома Джо Байдену осуществить официальный визит в Украину, что стало бы очень сильным сигналом поддержки со стороны Вашингтона. Свое приглашения Байдену глава государства озвучил во время телефонного разговора, который состоялся в воскресенье вечером. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на сайт Офиса президента.

Зеленский ждет визита Байдена в Украину в ближайшие дни

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский высказал убеждение, что визит президента США в столицу Украины в ближайшие дни способствовал бы деэскалации. Кроме того, этот шаг стал бы значительным сигналом для всего остального мира.

Обсуждая возможно российского вторжения Зеленский заверил, что Киев сегодня оценивает все риски и готов к самым разным событиям, которые могут произойти в ближайшее время. 

При этом президент Украины отметил, что власть заблаговременно подготовилась к возможной эскалации. Поэтому все украинские города под надежной защитой украинской армии, которая готова предотвратить любые попытки агрессора оккупировать мирные города.

Также украинский президент обратился к США объединить вокруг себя другие государства для того, чтобы удалось устранить панические настроения. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина очень сильно благодарна США за помощь и поддержку, но обращается с призывом сделать все, чтобы исчезли панические настроения. 

Читайте также на портале "Комментарии" – Зеленский созвонился с Байденом на фоне информации о подготовке РФ к вторжению в Украину в ближайшие дни.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-ss-72869
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