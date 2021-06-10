Интервью Путина об Украине: предупреждение или имперский комплекс диктатора

В четверг, 10 июня, украинцы массово обсуждают
итоги последнего интервью российского президента Владимира Путина. Во время
разговора с журналистами политик возмущался отдельными законодательными инициативами Украины (насчет коренных народов), а также отнес к "красным линиям" вероятное членство Украины в НАТО.
Путин проводит "красные линии" для Украины и Запада. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" попросили экспертов объяснить, о
чем свидетельствуют такие заявления, и кому таким образом Путин "подает
сигналы.
"Для Путина НАТО — красная тряпка"
Политолог,
политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что пропагандистская
истерика в РФ вокруг того же законопроекта о коренных народах, началась еще до
заявления Путина.
"Парадокс
ситуации в том, что у нас никакой дискуссии вокруг этого законопроекта нет. Это
тема обсуждается уже более 20 лет. Давняя позиция крымских татар, к которым
присоединились караимы и крымчаки. Именно они настаивали на предоставлении им
такого статуса — коренной народ. Это своеобразный знак уважения к этим трем
народам в Крыму, поскольку у них нет государства вне пределов Украины. Здесь их
историческая родина. Потому они настаивали на этом статусе. Но в РФ данный факт
игнорируют из пропагандистских соображений", — подчеркивает эксперт.
Фесенко
отмечает, что в международном праве коренными называют малые народы, которые
имеют особый образ жизни, живут в единстве с определенной средой, с
определенной экологической нишей.
"Эвенки,
эскимосы, саамы, народы Севера, индейцы в Амазонии и т.д. То есть, народы,
которые проживают на определенной территории до прибытия переселенцев. Как это
было в Америке, в Австралии. Близкий термин — аборигены. Не называют коренными
народами русских, украинцев, немцев и т.д. В РФ используется похожий термин, но
с поправкой "малые коренные народы", — говорит специалист.
То,
что сейчас "развернулась" в России насчет нашего законопроекта, Владимир
Фесенко называет дичью и политико-правовым невежеством.
"Они
говорят: "Как так — русских, белорусов, молдаван не включили в коренные
народы?! Это фашизм!" Так и украинцев нет в этом списке. Четкий критерий
обозначен в этом законе, что речь идет об определенных народах (национальное
меньшинство), которые не имеет государственности за пределами Украины, — четко
поясняет эксперт. — Так что и заявление Путина, и иже с ним — это
пропагандистская истерия в гебельсовском стиле. Явное искажения всего — и
текста закона, и международных стандартов, понятия коренные народы. Еще одно
проявление антиукраинской позиции. Отчасти — и проявление политических
комплексов Путина".
Еще сильнее эти комплексы проявились в случае
"красных линий" касательно Украины и Североатлантического альянса, считает
эксперт.
"Для Путина НАТО — красная тряпка, это его
давний политический комплекс, еще с советских времен. Но и здесь он лукавит, и
здесь — гебельсовская пропаганда. Заявляя, что до центра РФ из Харькова или
Днепра ракета долетит за 7-10 минут, Путин умалчивает о тех же Эстонии и
Латвии. Странах НАТО, расстояние от которых до центра РФ примерно такое же, как
от того же Днепра. Принципиальной разницы нет", — акцентирует Владимир Фесенко.
По словам эксперта, Путин считает, что НАТО
нельзя заходить на территорию постсоветского пространства, потому что считает
эту территорию "своей", российским пространством.
"Для Путина НАТО, как это было в советские
времена — главный военный противник, враг. Поэтому всё, что связано с Альянсом,
он воспринимает как угрозу для своей страны и лично для себя. Отсюда и такая
резкая негативная реакция", — уверен Владимир Фесенко.
По мнению политолога, такими заявлениями Путин
шлет сигналы как внутрь РФ, так и за ее пределы.
"Сигналы, прежде всего, направлены вглубь РФ.
Показать НАТО, Украину как нечто враждебное. Но это и сигналы Западу, особенно
накануне саммита Альянса, — отмечает Владимир Фесенко. — Показательна его
фраза, что он всерьез воспринимает заявления Зеленского о важности скорейшего
вхождения Украины в НАТО. Он боится, что если Зеленский будет очень настойчив
(а Зеленский демонстрирует, что может быть очень настойчив), Запад может и
поддаться. Тем более, что не только Украина, но и Грузия рвется в НАТО".
"Интервью Путина — артподготовка перед встречей с Байденом"
Руководитель и основатель волонтерской группы
"Народный тыл", бывший председатель Луганской областной военно-гражданской
администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и
ВПЛ Георгий Тука, комментируя заявления российского президента, отметил, что
эта позиция давно озвучена и хорошо известна.
"Ничего нового из уст Путина я не услышал, —
уверяет он. — То, что это произошло именно сейчас — своего рода артподготовка
перед будущей встречей между Путиным и Байденом. Она, напомню, пройдет в Женеве
16 июня. Не сомневаюсь, что в том или ином контексте будет обсуждаться во время
американо-российского саммита т.н. "украинский вопрос". И тезисы, которые
поданы Путиным в этом интервью — это те самые "красные линии", за которые РФ не
позволит переступать".
Георгий Тука признался, что пессимистично
настроен касательно итогов саммита РФ-США.
"С моей точки зрения, декларации, а уже частично
и действия новой администрации Белого дома (та же ситуация с "Северным
потоком-2") говорят о том, что американская сторона настроена на очередной
поиск компромиссов с РФ. Как правило, это осуществляется за счет кого-то
третьего. На саммите явно будут обсуждаться такие болевые точки как Сирия,
Иран, Украина. И не имею сомнения, что компромисс в украинском вопросе возможен
только за счет интересов нашего государства", — резюмирует Георгий Тука.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему в Евросоюзе не слишком довольны Байденом и его предстоящей встречей с Путиным. Детали — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, какую роль, по мнению экспертов, в Женевском саммите отвели Украине.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.