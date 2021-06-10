Интервью Путина об Украине: предупреждение или имперский комплекс диктатора

В четверг, 10 июня, украинцы массово обсуждают итоги последнего интервью российского президента Владимира Путина. Во время разговора с журналистами политик возмущался отдельными законодательными инициативами Украины (насчет коренных народов), а также отнес к "красным линиям" вероятное членство Украины в НАТО.



Путин проводит "красные линии" для Украины и Запада. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" попросили экспертов объяснить, о чем свидетельствуют такие заявления, и кому таким образом Путин "подает сигналы.

"Для Путина НАТО — красная тряпка"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что пропагандистская истерика в РФ вокруг того же законопроекта о коренных народах, началась еще до заявления Путина.

"Парадокс ситуации в том, что у нас никакой дискуссии вокруг этого законопроекта нет. Это тема обсуждается уже более 20 лет. Давняя позиция крымских татар, к которым присоединились караимы и крымчаки. Именно они настаивали на предоставлении им такого статуса — коренной народ. Это своеобразный знак уважения к этим трем народам в Крыму, поскольку у них нет государства вне пределов Украины. Здесь их историческая родина. Потому они настаивали на этом статусе. Но в РФ данный факт игнорируют из пропагандистских соображений", — подчеркивает эксперт.

Фесенко отмечает, что в международном праве коренными называют малые народы, которые имеют особый образ жизни, живут в единстве с определенной средой, с определенной экологической нишей.

"Эвенки, эскимосы, саамы, народы Севера, индейцы в Амазонии и т.д. То есть, народы, которые проживают на определенной территории до прибытия переселенцев. Как это было в Америке, в Австралии. Близкий термин — аборигены. Не называют коренными народами русских, украинцев, немцев и т.д. В РФ используется похожий термин, но с поправкой "малые коренные народы", — говорит специалист.

То, что сейчас "развернулась" в России насчет нашего законопроекта, Владимир Фесенко называет дичью и политико-правовым невежеством.

"Они говорят: "Как так — русских, белорусов, молдаван не включили в коренные народы?! Это фашизм!" Так и украинцев нет в этом списке. Четкий критерий обозначен в этом законе, что речь идет об определенных народах (национальное меньшинство), которые не имеет государственности за пределами Украины, — четко поясняет эксперт. — Так что и заявление Путина, и иже с ним — это пропагандистская истерия в гебельсовском стиле. Явное искажения всего — и текста закона, и международных стандартов, понятия коренные народы. Еще одно проявление антиукраинской позиции. Отчасти — и проявление политических комплексов Путина".

Еще сильнее эти комплексы проявились в случае "красных линий" касательно Украины и Североатлантического альянса, считает эксперт.

"Для Путина НАТО — красная тряпка, это его давний политический комплекс, еще с советских времен. Но и здесь он лукавит, и здесь — гебельсовская пропаганда. Заявляя, что до центра РФ из Харькова или Днепра ракета долетит за 7-10 минут, Путин умалчивает о тех же Эстонии и Латвии. Странах НАТО, расстояние от которых до центра РФ примерно такое же, как от того же Днепра. Принципиальной разницы нет", — акцентирует Владимир Фесенко.

По словам эксперта, Путин считает, что НАТО нельзя заходить на территорию постсоветского пространства, потому что считает эту территорию "своей", российским пространством.

"Для Путина НАТО, как это было в советские времена — главный военный противник, враг. Поэтому всё, что связано с Альянсом, он воспринимает как угрозу для своей страны и лично для себя. Отсюда и такая резкая негативная реакция", — уверен Владимир Фесенко.

По мнению политолога, такими заявлениями Путин шлет сигналы как внутрь РФ, так и за ее пределы.

"Сигналы, прежде всего, направлены вглубь РФ. Показать НАТО, Украину как нечто враждебное. Но это и сигналы Западу, особенно накануне саммита Альянса, — отмечает Владимир Фесенко. — Показательна его фраза, что он всерьез воспринимает заявления Зеленского о важности скорейшего вхождения Украины в НАТО. Он боится, что если Зеленский будет очень настойчив (а Зеленский демонстрирует, что может быть очень настойчив), Запад может и поддаться. Тем более, что не только Украина, но и Грузия рвется в НАТО".

"Интервью Путина — артподготовка перед встречей с Байденом"

Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл", бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука, комментируя заявления российского президента, отметил, что эта позиция давно озвучена и хорошо известна.

"Ничего нового из уст Путина я не услышал, — уверяет он. — То, что это произошло именно сейчас — своего рода артподготовка перед будущей встречей между Путиным и Байденом. Она, напомню, пройдет в Женеве 16 июня. Не сомневаюсь, что в том или ином контексте будет обсуждаться во время американо-российского саммита т.н. "украинский вопрос". И тезисы, которые поданы Путиным в этом интервью — это те самые "красные линии", за которые РФ не позволит переступать".

Георгий Тука признался, что пессимистично настроен касательно итогов саммита РФ-США.

"С моей точки зрения, декларации, а уже частично и действия новой администрации Белого дома (та же ситуация с "Северным потоком-2") говорят о том, что американская сторона настроена на очередной поиск компромиссов с РФ. Как правило, это осуществляется за счет кого-то третьего. На саммите явно будут обсуждаться такие болевые точки как Сирия, Иран, Украина. И не имею сомнения, что компромисс в украинском вопросе возможен только за счет интересов нашего государства", — резюмирует Георгий Тука.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему в Евросоюзе не слишком довольны Байденом и его предстоящей встречей с Путиным. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какую роль, по мнению экспертов, в Женевском саммите отвели Украине.

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