Путин озаботился "возникновением" Украины как государства

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Наталья Некрасова
В России
законодательные инициативы Украины о коренных народах и переходе на украинский
язык в сферах обслуживания вызвали волну критики на самом высшем политическом уровне.
Высказаться по этому поводу в интервью российским СМИ успел и лидер Кремля
Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
По его словам, на этот счет нужно высказаться "более основательно и подробно".
Отдельно Путин упомянул в своих размышлениях президента Украины Владимира Зеленского:
Реакции дипломатического корпуса Украины на высказывания лидера Кремля пока нет.
Ранее "Комментарии" сообщали, что депутаты Госдумы РФ решили осудить проект закона Украины, прописывающего понятие "коренный народ". Российские чиновники уверены, что этот законопроект является попыткой президента Украины Владимира Зеленского "переписать историю, оскорбляя чужую память и важные происходившие события". В Госдуме РФ также решили обратиться к европейским институциям, в том числе к Совету Европы, чтобы политика Украины была осуждена и другими странами.
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Обусуждения
Новости
Жора
сегодня, 13:59
Если это говно критикует закон - значин он годные и правильный. Кстати, да, верно тут говорят, жопе слова не давали