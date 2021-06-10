Путин озаботился "возникновением" Украины как государства

В России законодательные инициативы Украины о коренных народах и переходе на украинский язык в сферах обслуживания вызвали волну критики на самом высшем политическом уровне. Высказаться по этому поводу в интервью российским СМИ успел и лидер Кремля Владимир Путин.



Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Надо вспомнить, как возникла Украина как государство. Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали, в том числе, союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что эти территории пришли в состав российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Переяславской Рады. Тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, эти люди считали и называли себя "русскими" и православными", — сказал Путин.

По его словам, на этот счет нужно высказаться "более основательно и подробно".

"Может быть, как я делал в отношении начала Второй мировой войны. Даже подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим. Но во всяком случае — совершенно очевидно, что люди, которые пришли с этими территориями в состав российского государства называли себя русскими, поэтому говорить о русских как не о коренном народе — это не просто некорректно, это — смешно и глупо", — высказался президент РФ.

Отдельно Путин упомянул в своих размышлениях президента Украины Владимира Зеленского:

"Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает и напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский — еврей по национальности. Я не знаю, может у него какая-то кровь намешана. Что делать вот с этими людьми?"

Реакции дипломатического корпуса Украины на высказывания лидера Кремля пока нет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что депутаты Госдумы РФ решили осудить проект закона Украины, прописывающего понятие "коренный народ". Российские чиновники уверены, что этот законопроект является попыткой президента Украины Владимира Зеленского "переписать историю, оскорбляя чужую память и важные происходившие события". В Госдуме РФ также решили обратиться к европейским институциям, в том числе к Совету Европы, чтобы политика Украины была осуждена и другими странами.

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