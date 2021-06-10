logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В ЕС недовольны Байденом из-за его встречи с Путиным: в чем причина — Daily Express
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС недовольны Байденом из-за его встречи с Путиным: в чем причина — Daily Express

Американского лидера якобы упрекают в том, что он не предупредил заранее о планирующемся саммите с президентом РФ

сегодня, 14:59
Автор:

Вечканова Елена

Начиная с пятницы, 11 июня, в Европе будут вершиться великие политические дела. Иначе и быть не может, ведь состоится саммит представителей стран "Большой семерки". Как сообщают в британском издании Daily Express, европейские лидеры будут рады увидеться с Джозефом Байденом, однако имеют определенные претензии к нему.

В ЕС недовольны Байденом из-за его встречи с Путиным: в чем причина — Daily Express

В ЕС могли серьезно "обидеться" на Байдена. Фото из открытых источников

Британские журналисты, ссылаясь на собственные источники, пишут, что в Евросоюзе могли "затаить обиду" на американского президента из-за некой его скрытости. Так, отдельные представители ЕС не слишком довольны предстоящим Женевским саммитом, на котором Байден впервые в роли главы Штатов встретится с Владимиром Путиным.

Европейских политиков якобы не смущает сам факт встречи, но им категорически не нравится то, что они были поставлены перед фактом. При этом международное событие будет происходить на "их" территории — в Швейцарии.

Для противоположного примера в Daily Express ссылаются на публикацию Politico, где цитировали неназванного представителя ЕС. Основная мысль политика состояла в том, что Европа зачастую советуется со Штатами, прежде чем принимать любые решения. Для примера была приведена Беларусь и закрытие воздушного пространства для авиации этого государства.

При этом американцы подобными действиями якобы не слишком славятся и это очень не нравится Евросоюзу.

Точно также и о подготовке вывода американских военнослужащих с территории Афганистана ЕС проинформировали лишь незадолго до официального объявления от Штатов.

В издании считают, что дополнительное напряжение в отношениях между Европой и США может наблюдаться из-за того, что администрация Белого дома до сих пор не определилась с кандидатурой своего представителя в Евросоюзе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, может ли Кремль пойти на некоторые уступки насчет войны на Донбассе после встречи Путина с Байденом. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какую роль, по мнению экспертов, в Женевском саммите сыграет Украина.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1446872/eu-news-joe-biden-g7-summit-cornwall-boris-johnson-vladimir-putin-russia-belarus-spt
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ