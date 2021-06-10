В ЕС недовольны Байденом из-за его встречи с Путиным: в чем причина — Daily Express

Начиная с пятницы, 11 июня, в Европе будут вершиться великие политические дела. Иначе и быть не может, ведь состоится саммит представителей стран "Большой семерки". Как сообщают в британском издании Daily Express, европейские лидеры будут рады увидеться с Джозефом Байденом, однако имеют определенные претензии к нему.



В ЕС могли серьезно "обидеться" на Байдена. Фото из открытых источников

Британские журналисты, ссылаясь на собственные источники, пишут, что в Евросоюзе могли "затаить обиду" на американского президента из-за некой его скрытости. Так, отдельные представители ЕС не слишком довольны предстоящим Женевским саммитом, на котором Байден впервые в роли главы Штатов встретится с Владимиром Путиным.

Европейских политиков якобы не смущает сам факт встречи, но им категорически не нравится то, что они были поставлены перед фактом. При этом международное событие будет происходить на "их" территории — в Швейцарии.

Для противоположного примера в Daily Express ссылаются на публикацию Politico, где цитировали неназванного представителя ЕС. Основная мысль политика состояла в том, что Европа зачастую советуется со Штатами, прежде чем принимать любые решения. Для примера была приведена Беларусь и закрытие воздушного пространства для авиации этого государства.

При этом американцы подобными действиями якобы не слишком славятся и это очень не нравится Евросоюзу.

Точно также и о подготовке вывода американских военнослужащих с территории Афганистана ЕС проинформировали лишь незадолго до официального объявления от Штатов.

В издании считают, что дополнительное напряжение в отношениях между Европой и США может наблюдаться из-за того, что администрация Белого дома до сих пор не определилась с кандидатурой своего представителя в Евросоюзе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, может ли Кремль пойти на некоторые уступки насчет войны на Донбассе после встречи Путина с Байденом. Подробности — в нашем материале.

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