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Главная Новости Политика внешняя политика «Хотят уничтожить»: Кравчук рассказал о стратегии РФ насчет Украины
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«Хотят уничтожить»: Кравчук рассказал о стратегии РФ насчет Украины

Экс-президент Украины считает, что украинцы должны быть готовы в любой момент «дать под дых» российским оккупантам

сегодня, 16:27
Автор:

Вечканова Елена

Несмотря на приближение светлого Христового Воскресения, многие украинцы продолжают следить за военной обстановкой на Донбассе. О пасхальном перемирии договориться, к сожалению, не удалось. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, Россия не рассматривает Украину как самодостаточную и независимую страну. Информацию сообщает "Обозреватель", ссылаясь на канал "Украина 24".

«Хотят уничтожить»: Кравчук рассказал о стратегии РФ насчет Украины

Кравчук призвал украинцев быть готовыми дать "под дых" россиянам. Фото: НВ

Кравчук уверен, что в российском правительстве давно хотят либо захватить Украину, либо полностью её уничтожить. Однако политик подчеркивает, что наш народ еще с 2014 года дает достойный отпор любой военной агрессии со стороны РФ.

По словам Кравчука, сейчас Украина должна сосредоточиться на дальнейшем развитии своей армии. Также экс-президент подчеркнул, что населению стоит быть готовым к любому развитию ситуации — даже к самому худшему.

При этом Леонид Кравчук считает, что любой агрессор извне всегда наткнется на хороший удар "под дых" от украинских военнослужащих. К тому же Украина имеет хорошую поддержку от множества международных партнеров. Кравчук подчеркнул, что помощь, которая приходит нашему государству от Америки и Евросоюза, должна быть максимально использована.

Заканчивая свое выступление, бывший президент посоветовал украинцам меньше обращать внимания на то, что говорят в России. Вместо этого стоит готовиться к вероятной необходимость дать отпор и всячески укреплять нашу общую оборону.

Леонид Кравчук подчеркнул важное — наличие поддержки иностранных партнеров. Это подтверждается реальными действиями за границей. Как ранее сообщали "Комментарии", уже на следующей неделе Украина ждет делового визита высокопоставленного американского чиновника. С представителями украинского правительства должен встретиться госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Чего ждать от этой встречи, детально анализировали эксперты.

Также на портале мы рассказывали о том, что представители Европарламента большинством голосов поддержали документ, осуждающий любую российскую агрессию в отношении Украины. Больше деталей — в нашем материале.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/kravchuk-rosiya-hoche-znischiti-ukrainu-mi-povinni-buti-gotovi-dati-pid-dihalo.htm
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