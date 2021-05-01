«Хотят уничтожить»: Кравчук рассказал о стратегии РФ насчет Украины

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Вечканова Елена
Несмотря на
приближение светлого Христового Воскресения, многие украинцы продолжают следить
за военной обстановкой на Донбассе. О пасхальном перемирии договориться, к
сожалению, не удалось. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по
вопросам Донбасса Леонида Кравчука, Россия не рассматривает Украину как
самодостаточную и независимую страну. Информацию сообщает "Обозреватель",
ссылаясь на канал "Украина 24".
Кравчук призвал украинцев быть готовыми дать "под дых" россиянам. Фото: НВ
Кравчук уверен,
что в российском правительстве давно хотят либо захватить Украину, либо
полностью её уничтожить. Однако политик подчеркивает, что наш народ еще с 2014
года дает достойный отпор любой военной агрессии со стороны РФ.
По словам
Кравчука, сейчас Украина должна сосредоточиться на дальнейшем развитии своей
армии. Также экс-президент подчеркнул, что населению стоит быть готовым к любому
развитию ситуации — даже к самому худшему.
При этом Леонид Кравчук
считает, что любой агрессор извне всегда наткнется на хороший удар "под дых" от
украинских военнослужащих. К тому же Украина имеет хорошую поддержку от
множества международных партнеров. Кравчук подчеркнул, что помощь, которая
приходит нашему государству от Америки и Евросоюза, должна быть максимально
использована.
Заканчивая свое выступление, бывший президент посоветовал украинцам меньше обращать внимания на то, что говорят в России. Вместо этого стоит готовиться к вероятной необходимость дать отпор и всячески укреплять нашу общую оборону.
Леонид Кравчук подчеркнул важное — наличие поддержки иностранных партнеров. Это подтверждается реальными действиями за границей. Как ранее сообщали "Комментарии", уже на следующей неделе Украина ждет делового визита высокопоставленного американского чиновника. С представителями украинского правительства должен встретиться госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Чего ждать от этой встречи, детально анализировали эксперты.
Также на портале мы
рассказывали о том, что представители Европарламента большинством голосов поддержали документ, осуждающий любую российскую агрессию в отношении Украины. Больше деталей — в нашем материале.
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