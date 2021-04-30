Блинкен едет в Украину: чего ожидать от визита госсекретаря США

Уже на следующей неделе Украина ждет делового визита высокопоставленного американского чиновника. С представителями украинского правительства должен встретиться госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие результаты может принести эта встреча.



Украина ждет приезда госсекретаря США Энтони Блинкена. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"США при Байдене пытается полноценно вернуться в Украину"

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что Блинкен привезет концепцию администрации Байдена — какими США видят отношения с Украиной в обозримом будущем.

"Под эту концепцию в непубличной сфере буду озвучены определенные пожелания — по кадровому составу набсоветов госпредприятий, по системе правоохранительных и антикоррупционных органов (НАБУ, САП, НАПК). Что делать с главой НАБУ Сытником, если его уволят в ближайшее время. Как будут теперь функционировать антикоррупционные структуры. Вероятно, поднимут вопрос о том, какие украинские предприятия интересны американцам. Какие законы нужно принять, чтобы облегчить им доступ к этим предприятиям", — прогнозирует Руслан Бизяев.

Взамен, по его словам, администрация Байдена устами Блинкена будет гарантировать Украине политическую и финансовую поддержку, в том числе в противостоянии российской агрессии. А уж объемы помощи и "домашние задания" Украины — это уже предмет обстоятельных переговоров, отмечает эксперт.

Руслан Бизяев подчеркивает, что Украина сейчас балансирует между США, ЕС и РФ. И Блинкен, понятно, будет пытаться склонить украинскую власть действовать в удобном именно для Америки ключе.

"Фактически Блинкен попытается нарисовать, как у нас модно говорить, "красные линии", которые Украина не должна переходить в отношениях с РФ и ЕС. И не факт, что мы узнаем, о каких именно линиях идет речь, — отмечает эксперт. — Но факт, что США при Байдене пытается полноценно вернуться в Украину, абсолютно не интересную предыдущему главе Белого дома — Трампу".

Может быть затронут вопрос расширения "Нормандии" за счет США

По мнению политолога-международника Виктории Закревской, 100 дней работы Байдена и новой администрации Белого дома показали базу их внешней политики в отношении нашего региона.

Если говорить конкретно, то США никогда не признают незаконную аннексию Крыма и будут всячески содействовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины. В этом ключе визит Блинкена эксперт считает очень важным.

"Думаю, будут рассматриваться возможные сценарии совместных действий при вероятной эскалации агрессии РФ, участие США в Крымской платформе. Украинская сторона может поднимать вопрос расширения Нормандского формата за счет США", — прогнозирует Виктории Закревская.

Также, считает специалист, может быть согласована линия коммуникации по временно оккупированным территориям в рамках участия Вашингтон-Киев-Москва, либо через спецпредставителя США по Украине. Помимо этого, Закревская предполагает, что речь, вероятно, также пойдет об усилении военной помощи и бюджете военной помощи нашей стране со стороны Штатов.

Также эксперт не исключает обмен мнения перед встречами Байден-Путин и Зеленский-Путин.

"Как-то согласовывать мнения, учитывая статус Украины как стратегического партнера США, мы можем. Особенно по вопросам деоккупации территорий Украины, других моментов безопасности, связанных со сдерживанием российской агрессии", — отмечает Виктория Закревская.

Эксперт считает, что с Блинкеном обсудят и реформы, борьбу с коррупцией и детенизацию экономики, а также экономическую помощь США, подвязанную под эти индикаторы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему американцы прекращают выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации.

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