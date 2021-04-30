Блинкен едет в Украину: чего ожидать от визита госсекретаря США

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Вечканова Елена
Уже на следующей неделе Украина ждет делового
визита высокопоставленного американского чиновника. С представителями
украинского правительства должен встретиться госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие результаты может
принести эта встреча.
Украина ждет приезда госсекретаря США Энтони Блинкена. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Эксперт Украинского института политики Руслан
Бизяев считает, что Блинкен привезет концепцию администрации Байдена — какими
США видят отношения с Украиной в обозримом будущем.
"Под эту концепцию в непубличной сфере буду
озвучены определенные пожелания — по кадровому составу набсоветов
госпредприятий, по системе правоохранительных и антикоррупционных органов
(НАБУ, САП, НАПК). Что делать с главой НАБУ Сытником, если его уволят в
ближайшее время. Как будут теперь функционировать антикоррупционные структуры.
Вероятно, поднимут вопрос о том, какие украинские предприятия интересны
американцам. Какие законы нужно принять, чтобы облегчить им доступ к этим
предприятиям", — прогнозирует Руслан Бизяев.
Взамен, по его словам, администрация Байдена
устами Блинкена будет гарантировать Украине политическую и финансовую
поддержку, в том числе в противостоянии российской агрессии. А уж объемы помощи
и "домашние задания" Украины — это уже предмет обстоятельных переговоров,
отмечает эксперт.
Руслан Бизяев подчеркивает, что Украина сейчас
балансирует между США, ЕС и РФ. И Блинкен, понятно, будет пытаться склонить
украинскую власть действовать в удобном именно для Америки ключе.
"Фактически Блинкен попытается нарисовать, как
у нас модно говорить, "красные линии", которые Украина не должна
переходить в отношениях с РФ и ЕС. И не факт, что мы узнаем, о каких именно
линиях идет речь, — отмечает эксперт. — Но факт, что США при Байдене пытается
полноценно вернуться в Украину, абсолютно не интересную предыдущему главе
Белого дома — Трампу".
По мнению политолога-международника Виктории
Закревской, 100 дней работы Байдена и новой администрации Белого дома показали
базу их внешней политики в отношении нашего региона.
Если говорить конкретно, то США никогда не
признают незаконную аннексию Крыма и будут всячески содействовать
восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины. В этом ключе
визит Блинкена эксперт считает очень важным.
"Думаю, будут рассматриваться возможные
сценарии совместных действий при вероятной эскалации агрессии РФ, участие США в
Крымской платформе. Украинская сторона может поднимать вопрос расширения
Нормандского формата за счет США", — прогнозирует Виктории Закревская.
Также, считает специалист, может быть
согласована линия коммуникации по временно оккупированным территориям в рамках
участия Вашингтон-Киев-Москва, либо через спецпредставителя США по Украине. Помимо
этого, Закревская предполагает, что речь, вероятно, также пойдет об усилении
военной помощи и бюджете военной помощи нашей стране со стороны Штатов.
Также эксперт не исключает обмен мнения перед
встречами Байден-Путин и Зеленский-Путин.
"Как-то согласовывать мнения, учитывая статус
Украины как стратегического партнера США, мы можем. Особенно по вопросам
деоккупации территорий Украины, других моментов безопасности, связанных со
сдерживанием российской агрессии", — отмечает Виктория Закревская.
Эксперт считает, что с Блинкеном обсудят и
реформы, борьбу с коррупцией и детенизацию экономики, а также экономическую
помощь США, подвязанную под эти индикаторы.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему американцы прекращают выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации.
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