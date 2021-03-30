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Главная Новости Политика внешняя политика Хомчак заявил, что террористы на Донбассе постоянно гибнут от передозировки
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Хомчак заявил, что террористы на Донбассе постоянно гибнут от передозировки

Российские боевики постоянно гибнут от наркотиков или алкоголя

сегодня, 13:20
Автор:

Гриниченко Дима

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак рассказал о том, что российские террористы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно погибают от передозировки. Об этом он сообщил в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

Хомчак заявил, что террористы на Донбассе постоянно гибнут от передозировки

Боевики ОРДЛО

По словам Хомчака, террористы России на Донбассе регулярно гибнут от передозировки наркотиками и алкоголем. Он отметил, что точного количество умерших от передозировки назвать нельзя, однако сказал, что таких случаев достаточное количество.

Он отметил, что у Вооруженных сил Украины имеется информация о том, что боевики постоянно погибают от передозировки. Хомчак сказал, что украинская армия считает не только собственные потери, но и потери со стороны оккупантов. Он заявил, что военные должны знать о том, что происходит на оккупированных территориях Донбасса. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма Россией в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и международное сообщество. Через несколько дней Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Байдена пообещали поддержать Украину и Зеленского.

Читайте также о готовности Зеленского отдать приказ о наступлении на Донбассе. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9BJhZ6YHse0
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