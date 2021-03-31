Хомчак рассказал о наступлении России со стороны Беларуси

Генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак прокомментировал возможность наступления России с территории Беларуси, куда она активно перебрасывает войска. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

Руслан Хомчак

По его словам, наступления России со стороны Беларуси, скорее всего, ожидать не стоит. Журналистка спросила генерала, могут ли россияне начать наступление на Украину с территории Беларуси под предлогом проведения там учений и готова ли к такому варианту развития событий украинская армия.

Хомчак отметил, что для наступления необходимо иметь глобальную цель. Он сказал, что после наступления нужно содержать территории. Также главнокомандующий ВСУ заявил, что не все российские солдаты готовы умирать за пределами своей страны, ведь многие из них также хотят жить.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину. Руслан Хомчак был назначен начальником Генштаба Украины в 2019 году. В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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