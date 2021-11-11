Хартия о стратегическом партнерстве с США: что предусматривает документ и почему он важен

10 ноября между Украиной и США была подписана новая Хартия стратегического партнерства на 10 лет. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Стороны подписали Хартию, фото МИД

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, подчеркнул, что сейчас поддержка США для Украины очень важна на фоне событий, которые разворачиваются у ее границ.

Также он отметил, что нужно дать понять России, что Украина не сама, у нее есть союзники. В подписанной Хартии стратегического партнерства Украины и США есть положения, касающиеся противодействия российской агрессии. Документ предусматривает, что США будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с агрессором.

"Украина и Соединенные штаты подчеркивают непреклонную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и территориальные воды, в условиях российской агрессии, которая угрожает миру и стабильности в регионе и подрывает основанный на правилах глобальный порядок", — говорится в тексте Хартии.

Кроме того, в тексте отмечается, что две страны стремятся расширять сотрудничество в девяти направлениях. Среди них: политическое, оборонное, экономическое, энергетическое, гуманитарное и другие.

Глава вторая Хартии посвящена противодействию российской агрессии и обороне Украины. В Хартии прописано, что США не признают аннексию Крыма. Также отмечается, что Украина и Соединенные Штаты продолжат прибегать к мерам по предотвращению внешней прямой и гибридной агрессии против Украины. США поддерживают стремление Украины к партнерству в НАТО.

В четвертой главе прописано сотрудничество двух стран относительно развития торговли, привлечения американских инвестиций в экономику Украины, поддержки энергетической безопасности Украины. В Хартии прописано, что США будут "препятствовать Кремлю в использовании энергии в качестве геополитического оружия".

Кроме того, наш партнер обязуется содействовать либерализации условий торговли между странами. Между украинскими и американскими компаниями будут заключаться новые партнерские соглашения по сотрудничеству в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, транспорте, безопасности, здравоохранении.

В Хартии также отмечено, что США поддерживают Украину в борьбе с коррупцией, реформах. Штаты свидетельствуют о определенном прогрессе Украины в этих сферах.



Как сообщал портал "Комментарии", кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин напоминает, что о встрече и подписании Хартии договаривался еще в конце августа – начале сентября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!