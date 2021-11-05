Эксперт рассказал, чем новоиспеченный министр обороны Резников уже прославился в США

Экс-вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назначен министром обороны. Не рядовое событие. Впервые с 2012 года Минобороны Украины возглавил чиновник без военного звания или опыта работы в этом министерстве. Это не есть недостатком, потому что Минобороны – это не Генштаб. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Зеленский и Резников. Фото: фейсбук Александра Юсупова

Эксперт отмечает, министр обороны, в первую очередь, должен заниматься проведением реформ и другими политическими процессами, включая сотрудничество с парламентом. Но точно не командованием армией. И здесь следует отметить, что из четырех министров, которых парламент назначил вчера, Резников получил больше всего голосов и он – единственный, кого президентская партия смогла утвердить в должности без помощи других фракций, что сигнализирует о высокой вероятности улучшения координации между двумя органами власти.

По словам эксперта, предшественник Резникова Андрей Таран как раз был генералом, при котором были провалены закупки для вооруженных сил, однако при этом экс-министр успевал со скандалами вмешиваться в ход боевых действий на Донбассе, как, например, в случае с неоднозначным проектом указа о штрафах для солдат. Очевидно, предназначение Резникова направлено на решение именно этих системных проблем.

"Поможет ли такое изменение руководства в Минобороны в переговорах с западными партнерами? Киев очевидно на это надеется, ведь голосование состоялось вскоре после визита министра обороны США в Киев и за неделю до заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне. Хотя Резникова там знают, как, кроме прочего, пытавшегося несколько месяцев назад неформальными способами организовать встречу с членами Конгресса для токсического руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Следовательно, ожидания от нового министра и немалые, и невысокие", – резюмировал Юсупов.

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