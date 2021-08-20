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Готова ли Украина к возвращению Крыма — Кулеба

По словам главы МИД Украины, украинские власти имеют в запасе стратегию по деоккупации полуострова

сегодня, 11:44
Автор:

Вечканова Елена

До проведения международного саммита "Крымская платформа" остались считанные дни, поэтому темы, связанные с Крымом, обсуждаются более громко и бурно. По заверениям руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинская власть трезво оценивает свои возможности вернуть полуостров и реинтегрировать его обратно в страну, сообщает "НВ".

Готова ли Украина к возвращению Крыма — Кулеба

Кулеба рассказал, готова ли Украина вернуть Крым. Фото из открытых источников

Кулеба называет Украину удивительным государством, которое зачастую не бывает готовым к различным вызовам, но всегда находит на них управу.

По мнению министра, не только верхушка власти, но и абсолютно все её институции должны иметь четкое руководство для действий как для постепенной деоккупации захваченного Россией полуострова, так и для его окончательного возвращения в состав Украины.

"Такой план должен быть у военнослужащих, МВД, экономистов, экологов, работников образования, госуправленцев", — считает чиновник.

При этом он понимает, что подобное ожидание может растянуться на год или даже десятилетие.

В целом же, по словам Дмитрия Кулебы, Украина в последнее время смогла сделать больше для возвращения Крыма, чем за предыдущие семь лет. В этот список министр относит и стратегию по деоккупации полуострова, и отдельные программы, которыми опекаются в Министерстве реинтеграции.

Отдельным пунктом Кулеба выносит все ту же "Крымскую платформу", чье заседание запланировано на 23 августа. Также дипломат считает, что Украине нужна так называемая "мода на Крым", дабы поощрять людей присоединяться к инициативе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в чем, по мнению Кулебы, состоят проблемы, связанные с введеним более жестких санкций против официальной Москвы из-за Крыма и Донбасса. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале мы рассказывали, что международный саммит, посвященный вопрос деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова в состав Украины, окончательно закончил прием заявок от стран-участниц. Какие именно страны собираются быть представлены на разных уровнях, читайте в нашем материале.


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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/krim-ce-mizhnarodniy-restart-statusu-ukrajini-kuleba-pro-krimsku-platformu-novini-ukrajini-50178259.html
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