Годовщина «кражи» Крыма Россией: какие выводы сделала Украина и когда полуостров «вернется»

Семь лет назад, 18 марта 2014 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал с "руководством" АР Крым и Севастополя договор о "присоединении Крыма в состав России". Это случилось спустя всего два дня после псевдореферендума. В годовщину официального оформления захвата Крыма "братским народом" издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов — какие выводы мы сделали из происшедшего, какие важные шаги предприняли, чтобы подобного не повторилось, а возвращение Крыма Украине стало ближе.



РФ удерживает Крым уже семь лет. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Значительная часть украинцев прозрела"

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко называет главным выводом из оккупаций Крыма "братским народом" то, что общественное сознание Украины получило вечную прививку от "русского мира".

"До 2014 года значительное число жителей Украины искренне считали россиян братским народом. Верили в необходимость тесного, культурной, экономической и даже политической интеграции. Какие-то совместные союзы и так далее. Но оккупация Крыма и последующая агрессия на Донбассе показали, что России не нужна Украина как независимое государство. Что РФ никогда не будет воспринимать нас как равных. Что всё время будет стремиться к восстановлению своего контроля, влияния, чтобы включить Украину в состав своей империи. Именно это фундаментальный столп их идеологии. А без Украины Российская империя не получается", — подчеркивает Юрий Кочевенко.

Несмотря на драматизм происшедших событий, он видит и позитив. И то, что значительная часть украинцев прозрела. И то, что мы начали реформирование ВСУ и вообще государства. И то, что мы теперь четко понимаем, кто друг, а кто — враг.

"Несмотря на мощнейшую пропаганду, на серьезное финансирование пророссийских сил внутри Украины, пророссийских медиа, наш народ привит от "русского мира". Я надеюсь, что навсегда. И это главное. Остальное — приложится. Уверен, придет время, вполне возможно, быстрее, чем нам кажется, и мы освободим Донбасс, Крым, восстановим территориальную целостность. Кстати, резкие заявления России касательно той же "Крымской платформы", ее угрозы, бряцанье оружием — подтверждают, что мы всё делаем правильно. Как только украинская власть проявляет волю, начинает действовать активно, в Кремле — психоз, попытки запугать нас. На это не надо поддаваться, — уверен Юрий Кочевенко. —- Мы и так знаем, с кем живем по соседству. И если нам придется драться не только на Донбассе, мы будем драться. Чему-чему, а этому за последние годы научились. И это — еще один урок и вывод после 2014 года".

Следует быть готовым к любым новым "сюрпризам" от Москвы

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что оккупация Российской Федерацией украинского Крыма стала тем "политическим Рубиконом", перейдя который, Путин уже был готов на всё, что угодно в отношении Украины.

"Очевидно, что Москва, после восстановления украинской независимости, десятилетиями готовилась к оккупации Крымского полуострова. Было лишь вопросом времени, когда она попытается это сделать, — отмечает Виктор Каспрук. — Хотя украинские эксперты неоднократно предупреждали украинское руководство о реальной угрозе, в Киеве предпочитали закрывать на это глаза. Объясняя свое "своеобразное" поведение нежеланием портить отношения с Кремлем и тем, что любые резкие движения (по тому же Черноморскому флоту РФ) могут спровоцировать Путина… Дальнейшие шаги россиян доказали ложность такого поведения. Потенциального агрессора задобрить не удалось. Потому что с потенциальным агрессором (который всегда — агрессор) такой подход не работает. И это — первый вывод из того, что произошло с Крымом".

Вторым выводом эксперт считает то, что от России с ее имперскими замашками Украина всегда должна ожидать худшего. И в любой момент быть готовой к новым "сюрпризам" со стороны Москвы.

"Если говорит о реальных шагах по деоккупации Крыма, то к таким можно отнести создание "Крымской платформы", к которой Украина пригласила присоединиться другие государства-члены Организации Объединенных Наций. "Крымская платформа" вполне способна стать действенным инструментом освещения проблем оккупации полуострова Россией на международном уровне. Только совместными усилиями Украины и наших союзников, международных партнеров, можно будет возродить в Крыму конституционный порядок и вернуть эту незаконно захваченную РФ украинскую территорию. Но кроме заявлений нужна еще и стратегия, конкретные действия. И помимо недопущения возобновления подачи воды в Крым до его возвращения под контроль Украины, нужно еще и говорить о необходимости налаживания четкой координации украинской власти с Меджлисом — единственным представителем крымскотатарского народа", — подчеркивает Виктор Каспрук.

По его мнению, в случае начала широкомасштабных беспорядков по всей Российской Федерации, и возможного ее распада, Украина должна быть готова вместе со своими союзниками на Западе предпринять действенные меры по возращения оккупированной территории.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что российская оккупационная власть собирается подать на Украину в суд за якобы водную блокаду Крыма. Прогнозы экспертов по этой теме найдутся в нашем материале.

Также на портале можно прочесть, какие шаги будут предприняты Украиной насчет стратегии деоккупации АРК, по мнению главы МИД Кулебы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!