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Германия выступает за быстрое продвижение Украины в Евросоюз

Германия поддерживает быстрое продвижение Украины к членству в Европейском Союзе

10 сентября 2022, 22:42
Автор:

Саша Сашнев
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Германия поддерживает быстрое продвижение Украины к членству в Европейском Союзе. Такими словами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок,сообщают "Комментарии".

Германия выступает за быстрое продвижение Украины в Евросоюз

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба

"Для меня было чрезвычайно важно сегодня услышать от своей немецкой коллеги, что Германия выступает за быстрое продвижение Украины на пути к членству в ЕС. И в связи с этим я принял предложение Анналены, и мы договорились о создании проекта между министерствами иностранных дел Германии и Украины, в рамках которого Германия конкретными ресурсами и возможностями будет укреплять институционные возможности МИД в вопросе европейской интеграции", — заявил Кулеба во время совместной пресс-конференции с госпожой Бербок.

Министр подчеркнул, что такая поддержка ФРГ ускорит путь Украины в Евросоюз.

Как ранее сообщали "Комментарии", Немецкое федеральное правительство предоставит Украине 200 млн евро на программы поддержки внутренних переселенцев . Деньги деньги будут предназначены для того, чтобы переселенцы в Украине могли продолжать обеспечивать себя самым необходимым.

Также мы писали, что новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев . Он заменит на этом посту Андрея Мельника, которого президент Владимир Зеленский уволил 9 июля. Кандидатуру Макеева уже согласовал федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, во время визита в Берлин премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером поставки оружия в Украину . Шмигаль анонсировал передачу Украине немецкой системы ПВО и выразил надежду, что Берлин поможет Киеву построить сеть противовоздушной обороны.



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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/790740698936988/
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