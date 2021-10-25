В октябре заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд побывала с визитом в Москве, где обсуждала с российским руководством ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Позже состоялся визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина.

Геополитические игры РФ и США: действительно ли Украина стала разменной монетой - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее вокруг США, РФ и Украины, а также возможность прорыва по донбасскому кейсу. Также они поделились мнениями, почему Украина всё чаще выглядит как разменная монета в геополитических играх.

Украина лишь марионетка в большой игре

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен, что участившиеся американо-российские встречи говорят о том, что вопросы ситуации на Донбассе, а также вопросы войны и мира решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. И что основные бенефициары войны находятся не в Киеве и Донецке, а в Вашингтоне и Москве.



"Украина лишь марионетка в большой игре. И, к сожалению, сама не может решать – выполнять ей Минские договоренности или нет, вводить режим перемирия или нет, – отмечает Константин Бондаренко. – С моей точки зрения, в 2014 году в результате переворота к власти пришли не просто "силы Майдана", а компрадоры, которые согласились на то, чтобы стать откровенными марионетками Вашингтона. Подобные действия США проводили в ряде других государств – в Латинской Америке, в Африке, в некоторых странах постсоветского пространства. Таким образом, Украина в 2014 году согласилась быть разменной монетой в чужих играх. Сегодня пожинаем плоды. К сожалению, выход из подобной ситуации возможен только путем неких катаклизмов и потрясений. И не факт, что выйдя из-под одной зависимости, мы не попадем в зависимость иную. Изменения могут произойти – но это очень длительный процесс, растягивающийся подчас на целые поколения. К сожалению, внутренних сил для развития украинского ирредентизма (политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства – прим. ред.) сегодня не наблюдается".

Комментируя недавнее выступление президента РФ Владимира Путина на заседании международного клуба "Валдай, во время которого он заявил о готовности начать поставки газа по второй нитке газопровода "Северный поток-2"на следующий день после получения разрешения на его запуск, а также высказал мнение, что Украина находится под управлением националистического меньшинства, независимо от того, кто является главой государства, эксперт отметил, что в "валдайских тезисах" Путина нет ничего нового или такого, что бы он не говорил ранее.

"Украина подается как сфера национальных интересов России. И Путин подчеркивает, что он будет добиваться восстановления сюзеренитета над Украиной (это проходит красной нитью через все его выступления последнего времени). "Северный поток-2" – важный инструмент энергетического воздействия на политику Европейского Союза. И Путин в условиях новой энергетической действительности (повышение цен на газ., нехватка газа в европейских газохранилищах) дает понять, что мяч на стороне Европы: чем скорее закончите сертификацию, тем скорее получите российский газ. Путин умеет ждать – это главный сигнал. И он никуда не спешит", – резюмирует Константин Бондаренко.

Ситуация демонстрирует, что и отношения между Западом и Россией, и роль и место здесь Украины остаются в периоде неопределенности

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что мы видим продолжение женевского трека (встреча Путина и Байдена в июне) диалога между Россией и США. И он имеет ряд ключевых направлений. Начиная от нормализации дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой (прекращение практики высылки представителей посольств, закрытия консульств и так далее) – заканчивая вопросами стратегической стабильности, ядерного разоружения, кибербезопасности

"До конца этого года еще есть время для каких-то подвижек. Но пока результатов нет. И мы видим, что между США и РФ сохраняется немало проблем", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что американское политическое и американское военное руководство несколько по-разному видят свои цели в Восточной Европе.

"В какой-то мере повторяется ситуация с Афганистаном. Военное руководство продолжает настаивать на расширении военного присутствия США в Восточной Европе, на постсоветском пространстве, в том числе в Украине. Именно поэтому приезжает сюда Остин и говорит о том, что открыты двери в НАТО. А политическое руководство, включая Байдена, Нуланд и так далее пытаются найти точки соприкосновения с РФ для хотя бы холодного мира. Да, финальное слово будет за политическим руководством. Но вся ситуация демонстрирует, что и отношения между Западом и Россией, и роль и место здесь Украины остаются в периоде неопределенности", – поясняет Руслан Бортник.

Какого-либо решения по Украине не принято. Серьезных договоренностей между Белым домом и Кремлем нет, резюмирует он. И эта неопределенность, уверен эксперт, создает существенные угрозы эскалации российско-украинского конфликта, российско-европейского, российско-американских форм обострения. Что мы уже видим на примере энергетического кризиса.

"К сожалению, в ближайшее время надеяться на то, что будут какие-то шаги по урегулированию ситуации на Донбассе, не приходится. Хоть исключать того, что появится некий новый, американо-российский, план по Донбассу, тоже нельзя. Но условия для его реализации сегодня – минимальны, – считает Руслан Бортник. – Любые договоренности по Украине могут быть только неформальны. Каких-то публичных соглашений по урегулированию нового конфликта американская политическая система после афганской катастрофы не переварит. Так что пока всё будет сохраняться в нынешнем статус-кво".

Украина могла бы выйти из этой ситуации, если бы начала самостоятельно продвигать какое-то мирное компромиссное решение. Но Зеленский и его команды пока явно не способны на такие решения, опасаясь из-за них потерять власть, констатирует директор Украинского института политики.

Ранее на портале "Комментарии" - визовый режим с Россией: в СНБО дали ответ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!