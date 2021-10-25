Визовый режим с Россией: в СНБО дали ответ

Прежде, чем принимать решение о введении визового режима с РФ нужно понимать, что в итоге Украина от этого получит. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью порталу "РБК-Украина" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Паспорт Украины и РФ. Фото из открытых источников

По словам Данилова, сегодня Россия ведет агрессивную политику по отношению к Украине. В Кремле сегодня есть одна позиция – Украина – это не самостоятельное государство, искусственный проект, который не имеет права на существование и не может на равных выступать в диалоге с Россией. Произошедшее в Крымом и Донбассом – это мнение лишь подтверждают.

Алексей Данилов подчеркнул, прежде чем Украина примет решение о введении визового режима – нужно просчитать наперед во что это решение выльется, что от него получит нашего государство. При этом секретарь СНБО добавил, что украинские пограничники, которые стоят на границе с Россией прекрасно понимают, что от России можно ждать чего угодно. Потому тщательно проверяют всех, кто пересекает российско-украинскую границу. И именно поэтому было отказано в пересечении границы со стороны Российской Федерации огромному количеству людей. На сегодняшний день украинские пограничники справляются со своей задачей.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Россия начала использовать газ, как самое настоящее оружие. Поэтому лидеры ЕС должны призвать Москву к ответу. Соответствующее заявление сделали в МИД Украины.





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