Финишная прямая «Северного потока-2»: помешает ли Украина достроить газопровод

Тема скандального газопровода "Северный поток-2" снова у всех на слуху. Все потому, что американское правительство решило повременить с введением новых санкций насчет компаний, связанных со строительством установки. Несмотря на возросшие шансы, что проект таки будет закончен, Украина не собирается сдаваться в борьбе против СП-2, уверяет руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.



"Северный поток-2" вышел на финальную прямую строительства. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, действительно ли игра еще не завершилась или запуск российского газопровода уже не остановить. Специалисты также попытались спрогнозировать, как в этой ситуации следует действовать Украине.

Остановить проект полностью уже нереально

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что история с СП-2 завершена. Скорее всего, его достроят.

"США и Германия достигли ожидаемого компромисса. Украина может разве что потянуть ещё немного времени, и придумать, как решить те задачи, которые возникают при достройке СП-2. Раньше у нас была одна задача — гарантировать себе транзит, и мы её выполнили, у нас есть договор (30 декабря 2019 года Газпром и Нафтогаз подписали два соглашения о транзите газа через Украину в 2020-2024 годах — прим. ред.). Хотя тут вопрос действительно в том, что такое для нас "победа" и что такое "проигрыш". Если мы хотим остановить проект полностью, это, на мой взгляд, уже нереалистичная цель", — подчеркивает эксперт.

Если мы хотим просто потянуть немного времени для выполнения каких-то других дополнительных маневров (о которых, возможно, что-то знает глава МИД), тогда Кулеба прав, игра ещё не окончена, отмечает Илья Куса.

Окончание строительства СП-2 может ослабить влияние США на Европу

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает, что еще в феврале этого года было непонятно, смогут ли США и ФРГ найти какой-то компромисс относительно "Северного потока-2". Новая администрация США делала тогда лишь первые внешнеполитические шаги. Но сейчас всё, похоже, прояснилось.

"Белый дом не мог не принимать во внимание достаточно сильную оппозицию проекту "Северный поток-2" в Конгрессе США и критическое отношение к нему некоторых стран Восточной Европы, обеспокоенных возможным усилением влияния Кремля в Европе. И всё же впоследствии санкционная политика администрации Байдена была в какой-то степени изменена, смягчена, с учетом новых внешнеполитических приоритетов", — поясняет Олег Белоколос.

Так, США сейчас активно ищут точки соприкосновения с Европой, в том числе, в ракурсе общего противостояния влиянию Китая. И, к сожалению для Украины, вынуждены считаться с позицией лидера ЕС — Германии, — заинтересованной в том, чтобы СП-2 был запущен.

"При этом общеизвестно, что "Газпром" является давним инструментом России в решении масштабных геополитических задач. Сегодня же главный вопрос даже не в том, удастся ли РФ завершить этот амбициозный проект, и насколько он будет коммерчески успешным, а в том, ослабнет ли после этого влияние США в Восточной Европе и произойдет ли глубокий раскол в Евросоюзе вокруг этого проекта", — размышляет эксперт.

Олег Белоколос уверен, что Украине и другим странам, опасающимся возможного увеличения влияния России в регионе, необходимо срочно предпринять ряд скоординированных действий и разработать соответствующие планы с учетом всех возможных вариантов развития ситуации вокруг "Северного потока-2".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, действительно ли США могут проиграть от запуска российского газопровода. Наши эксперты попробовали объяснить, сможет ли Украина выторговать себе хоть какие-то преференции в подобном случае.

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