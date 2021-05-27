Финишная прямая «Северного потока-2»: помешает ли Украина достроить газопровод

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Вечканова Елена
Тема скандального газопровода "Северный
поток-2" снова у всех на слуху. Все потому, что американское правительство решило повременить с введением новых санкций насчет компаний, связанных со
строительством установки. Несмотря на возросшие шансы, что проект таки будет
закончен, Украина не собирается сдаваться в борьбе против СП-2, уверяет
руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Северный поток-2" вышел на финальную прямую строительства. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" решили поинтересоваться у
экспертов, действительно ли игра еще не завершилась или запуск российского
газопровода уже не остановить. Специалисты также попытались спрогнозировать,
как в этой ситуации следует действовать Украине.
Эксперт по международной политике в Украинском
институте будущего Илия Куса считает, что история с СП-2 завершена. Скорее
всего, его достроят.
Если мы хотим просто потянуть немного времени
для выполнения каких-то других дополнительных маневров (о которых, возможно,
что-то знает глава МИД), тогда Кулеба прав, игра ещё не окончена, отмечает Илья
Куса.
Глава правления неправительственной
организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь" Олег
Белоколос отмечает, что еще в феврале этого года было непонятно, смогут ли США
и ФРГ найти какой-то компромисс относительно "Северного потока-2". Новая администрация
США делала тогда лишь первые внешнеполитические шаги. Но сейчас всё, похоже,
прояснилось.
Так, США сейчас активно ищут точки
соприкосновения с Европой, в том числе, в ракурсе общего противостояния влиянию
Китая. И, к сожалению для Украины, вынуждены считаться с позицией лидера ЕС —
Германии, — заинтересованной в том, чтобы СП-2 был запущен.
Олег Белоколос уверен, что Украине и другим
странам, опасающимся возможного увеличения влияния России в регионе, необходимо
срочно предпринять ряд скоординированных действий и разработать соответствующие
планы с учетом всех возможных вариантов развития ситуации вокруг "Северного
потока-2".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали,
Также на портале вы можете узнать, как эксперты оценивают решения американского правительства насчет послабления санкций против СП-2. Больше деталей — в нашем материале.
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