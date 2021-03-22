Байден собрался разрушить режим Путина в России: "Пощады не будет"

Известный журналист Иван Яковина рассказал о том, что американская элита во главе с президентом США Джо Байденом приняла решение о разрушении режима Владимира Путина и его друзей в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: Reuters

По его словам, после того, как Байден назвал Путина убийцей, он поставил российского президента в один ряд с лидерами-преступниками, которыми были Виктор Янукович, Слободан Милошевич, Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн и другие. Он отметил, что среди преступлений Путина можно назвать хакерские атаки на американские сети, применение химического оружия против Скрипалей и Навального, а также спонсирование талибов за убийства солдат США.

Журналист сказал, что главное преступление Путина заключается во вмешательстве в проведение выборов президента США в 2020 году. Он отметил, что разведка американцев считает, что в Кремле помогали Трампу и разжигали ненависть между гражданами США, а Путин, по сути, провоцировал американцев к государственному перевороту.

Яковина подчеркнул, что Байден будет наказывать Путина за эти преступления и пощады лидеру Кремля ждать не следует. Он высказал мнение, что американские элиты приняли решение о разрушении режима Владимира Путина и его друзей в России по примеру того, как это сделал Рональд Рейган перед развалом СССР.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Он официально вступил в должность 20 января 2021 года.

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